Zo klinkt 9.500 tpm met de 812 Competizione [video] - Autoblog.nl

Het bizarre geluid van de 812 Competizione en Ferrari’s blik op de V12 van het model.

Sinds het moderne tijdperk van Ferrari draait het eigenlijk maar om twee motoren. De V8 én natuurlijk de V12. Door de jaren heen hebben de Italianen de blokken doorontwikkeld. De achtcilinder kreeg er bijvoorbeeld turbo’s bij, terwijl we de twaalfcilinder in het geval van de LaFerrari met een hybride combinatie hebben gezien. Ze zitten wat dat betreft niet stil in Maranello.

Toen Ferrari de 812 Competizione onthulde dacht iedereen zo’n beetje hetzelfde. Is dit dan het laatste sprankje twaalfcilinder magie van de Italiaanse autobouwer? Nee, zeggen ze zelf bij Ferrari. De V12 hoort bij het identiteit van het merk. Tegenover Top Gear zegt Ferrari de twaalfpitter te blijven doorontwikkelen, ondanks alle CO2-uitdagingen waar de autoindustrie vandaag de dag mee te maken heeft.

We hopen het met Ferrari mee dat ze constant oplossingen blijven verzinnen om de V12 ook in de nabije toekomst aan de man te brengen. De nieuwe 812 Competizione is wat dat betreft de kroonjuweel van wat er allemaal kan met die V12, met name dat geluid is imposant. Het blok schreeuwt het uit tot maar liefst 9.500 tpm.

Tot nu toe hebben we de 812 Competizione alleen nog maar op computerplaatjes gezien. De lucky bastards van Motorsport Magazine mochten al op pad met het beest. Gelukkig zijn ze niet vergeten om lekker door te halen en daar de nodige videobeelden bij te schieten. Verplichte kost voor iedereen die zichzelf autoliefhebber noemt. Kijken dus!

812 Competizione geluid