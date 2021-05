Autojunk Foto van de Maand - April 2021 - Autoblog.nl

Hypercars zijn goed vertegenwoordigd in deze editie van de Foto van de Maand. Porsches trouwens ook.

Hypercars zijn misschien wel de meest spectaculaire auto’s om te fotograferen. Daar komt bij dat maar weinig mensen hiervoor de kans krijgen, want zoiets nog eens extra speciaal maakt. Dat is niet waar de foto’s op selecteren bij de Foto van de Maand, maar toevalligerwijs zitten er deze maand twee hypercars tussen.

Als gastjurylid mogen we weer @gijsspierings verwelkomen, die geen onbekende is van deze rubriek. Vorige maand stond hij op nummer één fraaie foto van zijn eigen vervoersmiddel, een Volvo XC70. Deze maand kijkt het met ons mee naar wat anderen voor hun lens kregen.

Derde plaats: Porsche 991 Turbo S x2

Twee auto’s fotograferen is bijna een vak apart, want dan moet je ook rekening gaan houden met de positionering van de auto’s ten opzichte van elkaar. @daviddewijnphotography heeft voor een simpele maar doeltreffende opstelling gekozen. Hij heeft deze twee Porsche 991 Turbo’s parallel naast elkaar gezet, waarbij de ene auto iets verder naar achter geplaatst is. Samen met de locatie levert dit een fraai beeld op. Mooi detail – voor zover je dat een detail kunt noemen – is het feit dat er een tweetal kranen op de achtergrond staat, voor elk van de Porsches één.

Ook Gijs was te spreken over de manier waarop de auto’s neergezet zijn: “De plaatsing van coupé en cabrio werkt hier goed, zeker ook door de kleuren van beide auto’s. Ze kunnen door de lichtblauwe cabrio ook nog redelijk wat aandacht trekken tegenover de drukke achtergrond.” Gijs had nog wel wat opbouwende kritiek voor David: “Ik denk dat een cleane horizon hier wel een stuk beter had gewerkt, de industriële achtergrond is druk en doet weinig goeds voor de auto’s. Qua bewerking is het jammer dat de clarity slider hier volop naar rechts is geschoven, iets wat je helaas veel ziet gebeuren. Dat zorgt voor de vlekkerige lichtblauwe lak van de cabrio en donkere halo’s om de kranen.”

Tweede plaats: Porsche 918 Spyder

Dan nu de eerste van de twee hypercars in deze editie van de Foto van de Maand: een Porsche 918 Spyder. De 918 heeft al een clean ontwerp, maar deze is nog eens extra clean. Met het foam heeft @mirkowesterbrink een hele sterke compositie neer weten te zetten. Dankzij het witte schuim steekt het silhouet aan de linkerkant mooi af tegen de achtergrond, terwijl het tegelijkertijd de aandacht vestigt op de onbedekte rechterkant van de auto. De druppels creëren ook een heel gaaf effect. Het geheel is ook nog eens goed belicht. Knap werk dus van Mirko!

Ook Gijs vond het een heel goed uitgevoerde foto: “Beeld straalt voor mij over het algemeen rust uit, terwijl het schone deel van de 918 nog een beetje agressief door het schuim heen ‘kijkt’.” Wel kwam de foto hem héél bekend voor. Twee jaar geleden deed hij namelijk zelf een fotoshoot met (onder andere) een 918 Spyder die half met foam bedekt was. Het lijkt er dus ons gastjurylid van deze maand heel toevallig de inspiratiebron was voor deze foto.

Eerste plaats: Bugatti Chiron Pur Sport

Een Porsche 918 Spyder is voor hypercar-begrippen nog best ingetogen, maar een knalgele Bugatti Chiron Pur Sport is dat niet. Deze auto was onlangs in Nederland en @stephenotto was uitverkoren om deze te fotograferen. We hebben zijn foto’s twee weken geleden al laten zien, maar ook in de Foto van de Maand-verkiezing mag deze serie niet ontbreken.

De winnende foto is uiteindelijk dit rolling shot geworden. Het is een mooie cleane foto, waarbij alle aandacht uitgaat naar de auto. Zoals het hoort. De perspectieflijnen van de rij bomen en de belijning op de weg zorgen voor wat extra dynamiek in de compositie. Ook de kleuren zijn zodanig bewerkt dat het geel er goed uit springt, zonder dat het overdreven wordt. Het is duidelijk dat Stephen weet wat hij doet.

Gijs is ook positief: “de auto oogt lekker agressief en het geel komt hier mooi uit in dit licht.” Hij heeft nog wel wat commentaar op de bewerking: “Het zachte glow-effect werkt hier niet lekker en haalt heel veel detail uit de snelheid in het asfalt en gras, terwijl de auto juist weer heel scherp oogt. In de omgeving zelf had ik liever een stuk meer snelheid gezien, iets wat natuurlijk perfect past bij een auto als deze.” Daar heeft hij een punt, maar alsnog is het een indrukwekkende foto en daarmee de Foto van de Maand. Gefeliciteerd Stephen!