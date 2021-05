Wat vinden wij van dit knal oranje interieur? - Autoblog.nl

Met zo’n oranje interieur heb je wel iets origineels. maar vinden ‘wij’ het ook mooi?

Een van de meest wonderlijke verschijnselen in de autoindustrie is de Mercedes-Benz G-Klasse. Het is de auto die maar niet uit productie wil gaan. Klanten blijven het apparaat simpelweg kopen sinds 1979. Dat terwijl er een enorme premie geheven wordt op de in Oostenrijk gebouwde G-Klasse.

Daarmee doelen we niet alleen op onze fiscus, maar ook Mercedes zelf. Sterker nog, een ruimere, beter rijdende, efficiëntere en comfortabelere GLS is goedkoper dan een G. En het is niet dat men alleen geld uitgeeft aan het aanschaffen van een G-Klasse. Ook aan het modificeren kan goed geld verdiend worden, getuige deze Hofele HG63 Limitless.

Citrin Brown Magno

Nu laten we niet eens alle getunede G’s de revue passeren op Autoblog. In de meeste gevallen is het recept toch hetzelfde. Een zwarte G met rare bodykit, zwarte wielen en een zwart interieur. Hofele wil nog weleens wat origineler uit de hoek komen. Denk maar aan deze zeer luxe en fraaie Hofele E53 AMG Cabrio cabriolet van een tijdje terug. Maar ook deze G-Klasse mag er zijn.

Het exemplaar is gespoten in Citrin Brown Magno, een Designo-kleur (G Manufaktur, dat zegt al iets over de factuur) van Mercedes. Ok, het is mat en dat is net zo hip als je broekspijpen in je sok stoppen. Maar toegegeven, de Hofele HG63 komt er wel mee weg. De velgen zijn niet zwart, maar antraciet. Grey Shadow Gloss, om precies te zijn. Wel zijn ze met 24″ veel te groot, 20′ is prima op zo’n 4×4. Zowel voor het comfort als de terreineigenschappen.

Oranje interieur

Ook heel erg gaaf is het interieur. Dat is namelijk geheel bekleed met oranje leder en oranje alcantara. Gek genoeg is dat oranje met matbruin een verrassend goede combinatie. Net alleen de stoelen zijn bekleed met oranje leer. het gehele interieur. De dakhemel is geheel van alcantara. Cool.

Is het dan allemaal Hosanna? Nou, nee. Niet helemaal. Ze zijn bij de Hofele HG63 iets doorgeschoten met de toepassing koolstofvezel. We begrijpen dat het materiaal heel erg populair is. Elke luxe fabrikant en tuner past het dure goedje toe.

Alleen op de G-klasse slaat het als een tang op een varken. Het is wel fraai gedaan. De verstralers, wielkasten, powerdome op de motorkap, spiegels, achterkant van de stoelen en reservewielcover zijn gemaakt van carbon. Maar op een auto van 2.400 kg is en blijft het vreemd. Alsof je cola light besteld bij drie Big Tasty menu’s.

Prijzen van de HG63 zijn niet bekend. Wel kun je ervan uitgaan dat het met de kwaliteit van de tuner uit Stuttgart wel goed zit. Sinds 2018 heeft Hofele GmbH van Mercedes officiële goedkeuring om modificaties te doen en accessoires te leveren.