Het huis mogen ze houden, maar die Golf willen wij wel

Nu zul je altijd zien dat de eigenaars dat huis juist wel verkopen en die Golf niet. Om met B1 van Bassie en Adriaan te spreken; we hebben ook altijd pech.

Het is een van de vele geneugten van het internet; gluren. Jazeker, we gluren wat af met z’n allen. Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk om op bijvoorbeeld Marktplaats te kijken wat de mensen zoal voor zooi aanbieden? En dan een beetje lachen om hun smaak?

Dat geldt ook voor de auto-advertenties. Zeker als het om een liefhebbersauto gaat waaraan wat is veranderd. Niks is zo fijn om lekker anoniem vanachter je veilige beeldscherm te gluren wat die eigenaar aan zijn autootje heeft gedaan en er dan commentaar op geven. Zowel positief als negatief, we zijn geen zure geitenbreiers hier hè?

Datzelfde geldt voor huizen. Heerlijk om via het internet eens achter de voordeur van een huis te kunnen kijken dat normaal niet toegankelijk voor je is. We doen het iedere dag wel even. Gisteren zag je daarvan een leuk voorbeeldje van een huis in Laren met een leuke garage en vandaag hebben we weer iets gevonden.

Huis hoeven we niet. Maar die Golf wel!

Het gaat om een typisch huis uit de jaren ’10 van deze eeuw. Beetje een gekunsteld oud woningtype nagemaakt in een wijk die voorheen bestond uit weide, akkers en boerenschuren. Kunstgras in de tuin, IKEA-keukentje, je kent het wel. Niet heel interessant. Maar wat er in de garage staat is dat wel.

We zien namelijk een echte Golf I GTI. En dat maakt het gluren op een site als Funda nou zo leuk, je komt nog eens pareltjes tegen die je anders niet zo snel ziet. En de eigenaar is een liefhebber, want hij (M/V/X) heeft ervoor gezorgd dat de GTI goed deel uitmaakt van het leven.

De Golf is namelijk prima te zien als je een lekker drankje drinkt onder je pergola (of hoe heet zo’n ding) of bij de kleine kijkt die van de glijbaan roetsjt. Bovendien staat er ook een leuke kart in de garage, een elektrische kindergolf én hangt er een foto van de McLaren van Ayrton Senna, inclusief de iconische helm. Kortom, alleen al vanwege de smaak van auto’s én coureurs verdient dit huis wat extra aandacht.

Wil jij het met eigen ogen zien, moet je even naar Amersfoort, daar staat het. Maar mocht je je die reis willen besparen, kun je ook HIER de advertentie bekijken. En even voor de goede orde, het huis kost € 739.000. Voor 142m2. Maar er zijn vast drommen mensen die dat er wél voor over hebben.

Doe ons alleen die Golf maar dan.