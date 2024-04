In deze garage kun je niet met een oud barrel komen aanzetten

Iedereen in dit peperdure appartementencomplex kijkt je aan als je iets aparts in de garage zet.

Van de doorgaans prachtige villa’s en landhuizen wijken we deze keer uit naar een appartementencomplex in Noordwijk. Een plek waar een appartement net zoveel centen kost als een deftige villa in Het Gooi. Zo gaan die dingen.

De privacy is wat minder in dit complex. Dit heeft alles te maken met de garage. De parkeerkelder heeft een enorme raampartij en is vrij strak afgewerkt. Zo strak dat de bewoners bang zijn om kleur te bekennen. Zo lijkt het. In de garage staat een witte Porsche en een witte Volvo. Die kleuren matchen met de rest van het interieur. Want een groene of brandweerrode supercar hier parkeren valt nogal op. Wie durft?

Waar je echt niet mee kan komen aanzetten is een oud barrel. Men neemt de lift naar de parkeerkelder en door het glas heen zie je de verroeste bak al staan. Dat gaat de community in het appartementencomplex niet waarderen. Je bent al gauw die ene bewoner van nummer X met de ouwe frikandel.

Kortom, het kopen van dit appartement betekent ook een moderne dikke sjaak van een wagen rijden. Het liefste een witte, anders lullen de buren over je. Het appartement is 268 vierkante meter groot en staat te koop voor een slordige vier miljoen euro. De tandjes! Dat zijn toch serieuze bedragen. Eigenlijk mogen we ook geen appartement zeggen. Dit is natuurlijk een penthouse.

De woning komt inclusief drie eigen parkeerplaatsen. Er zijn vier kamers, waarvan twee slaapkamers inclusief twee badkamers. Ook is er een sauna. Voor de sportschool moet je nog steeds de deur uit. Idem dito voor het zwembad. Dat zit er allemaal niet bij als je voor het appartementencomplex in Noordwijk gaat. Maar een zwembad is natuurlijk overbodige luxe, aangezien het appartement op loopafstand van de zee is gelokaliseerd. Kortom, top aanbieding!