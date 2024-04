Mansory overtreft zichzelf met deze Mercedes

Och heden, Mansory gaat volledig kermis met deze Mercedes G-klasse.

Je kan nooit niets vinden van een Mansory. Zelfs personen die normaal gesproken geen mening hebben over zaken kunnen niet neutraal blijven bij het zien van een product van deze tuner. De aanpassingen zijn vaak zo uitgevoerd dat het een reactie oproept. Positief of negatief!

Mansory G-Klasse in Parijs

Je kunt nu ongeveer een jaartje terecht bij Mansory voor de make-over van je Mercedes G-klasse. De mogelijkheden zijn eindeloos. Vaak presenteert het merk een nieuw product in een gelikte studio met wat plaatjes. In dit geval heeft Mansory een Mercedes G-klasse naar de straten van Parijs gebracht om te laten zien wat er zoal met deze auto is gedaan. Op sociale media werden een aantal pica’s gedeeld.

Je vraagt je af wat er nog origineel is aan de G-klasse. Mansory heeft niets aan het toeval overgelaten. Bovendien is gekozen voor behoorlijk uitgesproken kleuren. Groen op het exterieur is al een gedurfde zet, maar de kleur komt in veelvoud terug in het interieur. Een kikker zal zich als een vis in het water voelen aan boord van deze Mansory Mercedes G-klasse.

Ik hoop dat de auto met een teiltje komt, want de inhoud van je maag binnenboord houden is toch een lastige opgave bij het zien van dit apparaat. Maar misschien heb ik het wel grandioos mis en ben je van mening dat dit helemaal top is. Anoniem ergens arriveren is absoluut ondenkbaar.

Naast upgrades aan het exterieur en interieur is ook de 4.0 liter biturbo V8 niet ongemoeid gelaten. De auto is gebaseerd op een G63 en omgetoverd tot Mansory P850. Dat betekent 900 pk en 1.200 Nm aan koppel, wat natuurlijk bizarre waarden zijn voor een groene zeecontainer. In Parijs trok het monster de nodige aandacht. Hier op het internet ook. In dit geval is zo’n Rolls-Royce Spectre van Mansory bijna subtiel te noemen. Bijna.