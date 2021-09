Wat zou deze Volkswagen Golf GTI Mk1 moeten opleveren?

De Volkswagen Golf GTI Mk1 begeeft zich in een mooie staat, maar er is ook gewoon gereden met de auto.

Een klassieke hot hatch is leuk. Helaas toch al gauw onbereikbaar als er heel weinig kilometers op de teller staan. Dan zijn ze interessant voor verzamelaars die de auto ergens onder een doek zetten en na enkele jaren weer doorverkopen. Nee, dan krijgen we het warmer van hot hatches die al wat gereden hebben en dus bereikbaarder zijn!

Bereikbaar is relatief, want ook een nette Volkswagen Golf GTI Mk1 met wat gereden kilometers is geld waard. Zoals dit exemplaar, aangeboden op Collecting Cars. Met een kilometerstand van 89.613. Geen garage queen, maar ook geen kilometervreter. De reden dat de Golf er nog zo fris uitziet is omdat de Volkswagen een restauratie is ondergaan.

Er zijn al 40 biedingen uitgebracht. Het hoogste bod staat momenteel op 27.750 euro op het moment van schrijven. De uiteindelijke koper moet dan ook nog de veilingkosten betalen, wat maximaal kan uitkomen op 5.000 euro. De veiling loopt nog twee dagen.

De allereerste Golf GTI uit 1977 was één van de eerste, zo niet de eerste, hot hatch uit zijn soort. Een atmosferische 1.6 liter vierpitter, gekoppeld aan een handbak met vier verzetten en een laag gewicht. Het concept praktische hatchback met wat pit is door de jaren heen is uitgegroeid tot een waar succes.