Eigenaar hoopt dik te verdienen aan McLaren F1 investering

De vraag is of de McLaren F1 investering goed gaat uitpakken.

Een auto kopen als investering. Negen van de tien keer pakt dit toch anders uit. Alleen in het allerhoogste segment heb je grote kans dat de investering goed uitpakt. Je hebt een categorie mensen die 15 jaar geleden voor een ‘habbekrats’ een auto hebben gekocht en deze voor gigantische bedragen verpatsen. Er is ook een groep snelle jongens.

Zo’n snelle jongen hebben we vandaag met deze McLaren F1 investering. Het icoon uit de jaren negentig is inmiddels serieus veel geld waard. Dit specifieke exemplaar werd in 2021 aangekocht door een anonieme koper voor een recordbedrag van 20 miljoen dollar. De McLaren had destijds nog geen 400 kilometer gelopen. Bijna nieuw uit de doos dus.

We zijn nu een paar jaar verder en opnieuw duikt de McLaren te koop op. Veilinghuis RM Sotheby’s gaat de auto via Sotheby’s Sealed verkopen. Dit is een exclusieve veiling, waarbij details over bijvoorbeeld de verkoopprijs niet publiekelijk gedeeld wordt. Snap je nu ook waarom er zo weinig kiekjes bij zitten.

In de tussentijd is er nog geen 25 kilometer met de auto gereden. Kortom, de afgelopen jaren heeft de auto vooral stilgestaan.

De verkoper van de McLaren F1 hoopt natuurlijk dat iemand meer dan 20 miljoen dollar gaat betalen om de investering veilig te stellen. Nu zijn prijzen van dit soort zeldzame auto’s zeker niet minder geworden, dus de kans is inderdaad groot dat iemand wel 21 of 22 miljoen dollar wil betalen voor de auto.

Mocht dit inderdaad het geval zijn dan heeft de koper een uitstekende investering gedaan. Een paar miljoen pakken in drie jaar tijd is natuurlijk top. Voor de investeerder dan, wij hebben er weinig aan.

Tegelijkertijd is het jammer dat dit soort auto’s verdwijnen in kelders van verzamelaars of flippers die de auto gebruiken als investering en niet als auto. Aan de andere kant: zou jij je comfortabel voelen om met 20 miljoen dollar over de weg te rijden? Exact.