Man rijdt 992 GT3 RS in het water dag na aanschaf

Met die vleugel kun je veel, maar de Porsche 992 GT3 RS is geen duikboot.

DRS en tienduizend standen voor de tractiecontrole gaan je niet helpen om uit het water te komen. Deze Porsche 992 GT3 RS is door aanraking met water op een heel lullige wijze vroegtijdig aan zijn einde gekomen.

De informatie is schaars, maar we hebben enige context van de maker van de foto’s via Reddit kunnen vergaren. Het verhaal is in elk geval niet fraai. De bestuurder van deze Porsche 992 GT3 RS had de auto pas net gekocht en 24 uur later stond ‘ie in het water. Dit gebeurde in de Amerikaanse staat Washington. Door kort daarvoor het macht over het stuur te verliezen eindigde de peperdure Porker in de naastgelegen sloot.

Misschien toch handig om eerst te wennen aan de power van zo’n machine. In stapjes opbouwen in plaats van meteen volle pollen. Tip voor de volgende keer. De bestuurder had de Porsche 992 GT3 RS niet zelf samengesteld, maar een voorraadauto met een dikke premium gekocht.

In de Verenigde Staten is het niet ongebruikelijk dat hagelnieuwe auto’s voor een bedrag boven de nieuwprijs te koop worden aangeboden. De koper kan direct instappen en sommige mensen hebben daar nu eenmaal een extra bedrag voor over. In de Verenigde Staten begint een nieuwe Porsche 992 GT3 RS bij $241.300. De bestuurder heeft naar eigen zeggen $460.000 moeten betalen voor de auto.

Het goede nieuws is dat bestuurder en passagier het naar omstandigheden goed maken. Op een nat pak na zijn er geen verwondingen. De Porsche 992 GT3 RS is na de duik in het water wel klaar. Wellicht dat Tavarish hier nog wat van kan brouwen, zoals het project McLaren P1. Waterschade zijn niet de makkelijkste klusjes.