Koop dit dure huis met goedkope parkeerplaatsen

Of een goedkoop huis met dure parkeerplaatsen. het is maar net hoe je ernaar kijkt.

Parkeren wordt met de dag duurder. Zeker als je meerdere auto’s hebt, gaat het erg hard. Dan moet je ook nog eens hopen dat het een beetje goede plaatsen beschikbaar zijn. Als er al plek is. Kortom, met meerdere dikke auto’s in de stad gaan wonen heeft geen zin. Wees de gemeente te slim af en koop een dik huis met een grote parkeergarage.

Wat te denken van dít huis. Volgens de verkoper is het een van de mooiste huizen in Laren. Ondanks de aanwezigheid van slechts één ‘r’ spreek e het uit als Laaaahhhrruun. Er valt een hele hoop te zeggen over het huis. Dat kan je uiteraard allemaal lezen in de advertentie op Funda.

Goedkope parkeerplaatsen

Nee, waar het ons om gaat is de parkeergarage. Want als je voldoende ruimte hebt voor al je dikke auto’s, kun je met het grote sparen gaan beginnen. Welnu, er is een gebouw waar je al een prima huis van kunt maken. In dit geval heet het dat gebouw ‘garage’.

Zoals je kunt zien is deze ook rijkelijk gevuld met lekkernijen. In dit geval is de eigenaar consistent qua kleur. Zowel de drie auto’s in de garage als de auto ervoor zijn namelijk smetteloos zwart.

Perfect kwartet

De auto ervoor is een Mercedes-AMG G63 4Matic, handig voor de vele boodschapjes naar de slijterij en drogist. Links staat er een Lamborghini Aventador, in het midden een Rolls-Royce Ghost en rechts Bentley Continental GT Convertible. Een gevaarlijk circuitspeeltje, een statige limo en een relaxte toer-cabrio. Klinkt als een topcombo.

Interesse? Het huis moet een 5.900.000 euro gaan kosten. De advertentie kun je hier bekijken!

Dan rest natuurlijk alleen de vraag: dit het beste automobiele kwartet dat je kunt bedenken? Of zou jij andere auto’s in en voor de garage plaatsen? Laat het weten, in de comments!

