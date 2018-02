Het interieur van deze AMG is wanstaltig én bruut

Een uitzonderlijke combinatie van twee woorden. Toch weet Carlex Design deze snaar te raken.

Bij Carlex Design kunnen ze iets moois van je auto maken, maar ook iets afschuwelijks. Het interieur van deze Mercedes-AMG C43 is absoluut niet subtiel te noemen. Toch heeft het iets bruuts.

De tuner voorzag het interieur van een lederen en alcantara make-over. Het maakt de binnenkant van deze C-klasse ongelofelijk druk, dik en overdreven. Check bijvoorbeeld de nieuwe stoelen. De combinatie van materialen en kleuren is een state of the art klusje geweest. Mooi kan ik het echter niet vinden. Het dashboard is vrijwel geheel van alcantara en met recht kun je zeggen dat het interieur van de Mercedes-AMG is getransformeerd. Carlex is van de details. Zelfs de hemelbekleding werd aangepakt.

Het donkere interieur krijgt dankzij rode details nog iets van een kleurtje mee. De gordels, stoelen, het stuurwiel en dashboard hebben een rode flair gekregen. Het mag iets gekker zegt u? Bij Carlex zijn ze van alle markten thuis. Check bijvoorbeeld deze S63 met goudinleg of deze Ferrari 488.