Krijgen wij ook een lauw-warme Giulietta Sport?

Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk nee, en dat is misschien maar beter.

Terwijl de ganse wereld ongeduldig wacht op de nieuwe Gulietta, presenteert Alfa Romeo aan de andere kant van Het Kanaal doodleuk een sportieve versie van haar fraaiste (?) hatchback. De auto kreeg niet zo lang geleden nog een minimale facelift, maar schreeuwt al tijden om een ware vernieuwing.

Nu Alfa Romeo deze wagen presenteert, kunnen we stellen dat het nog wel even zal duren. Dat is flink zonde, maar op zich geen verrassing. Opperbaas Ome Sergio spreekt immers maar wat graag over zijn uitzonderlijke plannen om nieuwe auto’s op de markt te brengen.

In die zin is de Giulietta Sport ook een soort belichaming van de huidige situatie. De woorden vertekenen namelijk de waarheid. De term ‘Sport’, die Alfa Romeo aan de Giulietta heeft gehangen, zegt in dit geval bijzonder weinig. De bolide heeft noch extra vermogen, noch is het de sterkste Giulietta die we tot op heden hebben gezien. Alfa Romeo levert de wagen met een 119 pk sterke 1,4-liter turbo-benzinemotor en een even sterke 1,6-liter diesel. Snelheid is ver te zoeken; de wagens gaan respectievelijk in 9,4 en 10 seconden naar de 100 km/u.

Waar de Giulietta Sprint Sport wél een verschil maakt, is het exterieur. De wagen krijgt grote 17″ sloffen, andere zijschorten, een extra grote dubbele uitlaat en nieuwe splitters (met rode accenten!) aan de voor- en achterzijden. De bodykit is subtiel, maar hij doet zijn werk. De Giulietta ziet er een stuk stoerder uit, wat de pijn dat hij geen pittige krachtbron heeft des te groter maakt. Het interieur van de auto is daarnaast rijkelijk uitgerust met de nieuwste snufjes.

Vooralsnog is niet duidelijk of we hem ook in Nederland mogen verwachten. Mocht het wel zo zijn, dan vraag ik me af of er überhaupt animo voor is. Alfa Romeo verkocht vorig jaar minder dan 500 Giulietta’s en ik betwijfel of ze die cijfers hiermee verder de lucht in kunnen pompen.