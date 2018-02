Man rijdt zonder dashboard door centrum Rotterdam

Gewichtsbesparing!

Een opmerkelijke gebeurtenis, gisteren op de Coolsingel in Rotterdam. Agenten waren bezig met een verkeerscontrole toen ze een auto zonder dashboard aantroffen. Het interieur was niet vakkundig gedemonteerd door dieven, wat vaak het geval is, maar door de eigenaar.

Tegenover de politie verklaarde de man dat de kachel van zijn auto het niet doet. Behoorlijk vervelend, met die koude temperaturen van deze week. In plaats van een bezoekje aan de garage te brengen, wilde de man zelf het probleem oplossen. Hij stripte daarom zijn dashboard.

De politie moest de man meedelen dat hij zo officieel niet verder mocht rijden. Met het strippen van het dashboard overtrad de bestuurder meerdere regels van het voertuigreglement, aldus de politie Rotterdam.

Volgens BNdestem kneep de politie een oogje dicht. De man mocht zijn rit vervolgen, op voorwaarde dat hij later aan de politie kan aantonen dat het voertuig weer in orde is gemaakt.

Fotocredit: Politie Rdam-Centrum. Met dank aan iedereen voor de tip!