Het kan binnenkort: laden bij de Mercedes ‘Supercharger’

Naast Tesla Superchargers komen er ook snelladers van Mercedes, waar iedereen welkom is. Mits je een elektrische auto hebt.

Tesla heeft op veel gebieden navolging gekregen, maar ze zijn tot op heden nog steeds de enige autofabrikant met een uitgebreid eigen laadnetwerk. Mercedes wil daar echter verandering in brengen. Ook zij hebben ambities op dit vlak.

Mercedes heeft al flink geïnvesteerd in een laadnetwerk, namelijk Ionity. Dat is een join-venture met diverse andere merken, waaronder aartsrivalen BMW en Audi. Mercedes wil echter meer en gaat daarom haar eigen wereldwijde laadnetwerk uit de grond stampen.

Dit maakte Das Haus in januari al bekend, maar sindsdien hebben ze niet stilgezeten. Het eerste laadstation is nog niet klaar, maar dat laat niet lang meer op zich wachten. In oktober zullen de eerste ‘snellaadparken’ (zoals Mercedes het noemt) hun deuren openen.

Nederlandse Mercedes-rijders die graag bij Mercedes willen laden moeten nog even geduld hebben, want de eerste locaties zijn Mannheim (Duitsland), Atlanta (VS) en Chengdu (China). Daarmee laat Mercedes wel alvast zien dat het een wereldwijd netwerk moet worden.

Mercedes wil het aantal snellaadstations vervolgens in een rap tempo uitbreiden, want in 2024 moeten ze meer dan 2.000 laadstations hebben. Let op: daarmee bedoelen ze 2.000 snelladers, niet 2.000 locaties. Dat aantal hopen ze tegen het eind van het decennium te bereiken.

Net als bij de Tesla Superchargers wordt het laadnetwerk van Mercedes niet exclusief. Oftewel: elektrische auto’s van alle merken zijn welkom. Wel zijn Mercedes-klanten een beetje meer gelijk dan de rest, want zij kunnen vooraf een plekje reserveren.