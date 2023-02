‘Mercedes komt met compacte G-klasse’

Een G-klasse is leuk, maar ook lomp en duur. Wat dacht je daarom van een compacte G-klasse?

De nieuwe G-klasse is razend populair. Ondanks het gepeperde prijskaartje is deze auto niet aan te slepen. Daarom zou het helemaal geen gek idee zijn om een kleinere en goedkopere versie uit te brengen. Sterker nog: daar wordt aan gewerkt door Mercedes, volgens ingewijden.

Geruchten over een kleinere G-klasse staken al eerder de kop op in het verleden, maar nu zouden er dus opnieuw plannen voor zijn. Dat heeft het Duitse Handelsblatt vernomen van mannen met regenjassen.

Bij een kleinere G-klasse moet je niet meteen denken aan een soort Jimny. Het zou gaan om een auto die een maatje kleiner is en vooral een stuk lager. Dan krijgt je wellicht iets wat lijkt op de Energ-G-Force Concept uit 2012, die je hieronder ziet.

Volgens Handelsblatt staat niet iedereen bij Mercedes te springen om een kleine G-klasse, maar is het vooral Ola Källenius die het heel graag wil. En ja, hij is toevallig wel de baas bij Mercedes.

Verdere details zijn er nog niet, dus we moeten maar even afwachten wat Mercedes in petto heeft. In principe heeft Mercedes natuurlijk genoeg SUV’s, maar die zijn allemaal redelijk behoudend vormgegeven. Wat dat betreft zou een SUV met G-klasse looks een welkome toevoeging zijn.

Het zal nog wel even duren voordat het zo ver is. Volgens de bronnen staat de compacte G-klasse voor 2026 op de planning. Tegen die tijd zal een aanzienlijk deel van de Mercedes-modellen elektrisch zijn, dus reken erop dat de mini-Geländewagen ook elektrisch wordt. Net als de grote G-klasse trouwens, want die komt er als EQG.

