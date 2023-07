Durf jij elektrisch te kamperen met de EQV Nomad?

Met de Tonke EQV Nomad kun je als een ware nomade over de Hoge Veluwe trekken.

Alles wordt elektrisch. Niet alleen auto’s, maar ook items die perfect niet elektrisch hoeven te zijn. Denk aan fietsen, tandenborstels en trappen. Een geweldige uitvinding wordt er niet beter van als je de elektrische functionaliteit toevoegt.

Echter, vervang je een verbrandingsmotor met een elektromotor, dan ben je wel goed bezig. Niet alleen beperk je daarmee de milieuschade, maar het is ook nog eens lekker comfortabel. Lekker veel koppel onderin, heerlijk stil en geen trillingen. In het geval van een camper heeft het nog meer voordelen, want je kan vaak de accu van de auto gebruiken voor de apparaten die je aan boord hebt van de Mercedes-Benz EQV.

Met uitschuifbare keuken aan boord

Vandaag hebben we de Tonke EQV Nomad camper voor je. Tonke is een Nederlands bedrijf dat camper-conversies maakt op basis van bestaande bedrijfsauto’s. Dat kan dus op basis van de Mercedes-Benz Vito en V-Klasse, maar dus ook de elektrische variant: de EQV. Tonke had al twee varianten, namelijk de Adventure en de Touring. De Adventure is vrij basic, terwijl de Touring erg luxe is. De Nomad past daar precies tussenin.

De Nomad heeft in tegenstelling tot de Adventure een uitschuifbare keuken met 2-pits inductie kookplaat. Ook handig, op de Nomad is een hefdak optioneel leverbaar (dat kan niet op de instapversie). Daarmee kun je de auto laten voldoen voor de eisen om ‘m als camper te registreren.

Prijs Tonke EQV Nomad

Dan de prijzen. Die zijn uiteraard niet mals. De Tonke EQV Nomad is er namelijk vanaf 91.193 euro. Dat is een hele hoop geld voor een omgebouwde bus, gevoelsmatig. Aan de andere kant, een Golf GTI kost tegenwoordig 60 mille, dus dan valt het reuze. Ook zijn dit soort specifieke voertuigen met de hand afgebouwd, dus dat is vaak al iets duurder dan iets kant en klaars kopen. Configureren is ook mogelijk, naast de mogelijkheden die Mercedes-Benz zelf biedt, uiteraard.

Qua techniek verandert er niets aan de Tonke EQV Nomad. Je behoudt de 150 kW sterke elektromotor waarmee je 300 km op een volle accu kan halen. Voordeel: tijdens het laden kun je lekker een dutje doen en in het geval van de Nomad dus ook een lekker hapje eten maken. Wat een luxe!