Het mysterie van deze Nederlandse BMW E46 bodykit - Autoblog.nl

We gaan even op onderzoek uit en hebben jouw hulp nodig bij het ontrafelen van het mysterie van deze Nederlandse BMW E46 bodykit.

Ah, de BMW 3 Serie E46 Coupé. Iedereen kent ‘m wel. Iedereen kent wel iemand die er eentje heeft of heeft gehad. Vandaag is het onderwerp van een waar mysterie. In dit geval gaat het om een BMW 330Ci. Of specifieker gezegd, de BMW E46 bodykit voor een coupé van deze serie.

Nu zult u zich afvragen, wat is het mysterie dan? Welnu, daarvoor moeten we Autoblog-lezer Mark gaan. Hij is namelijk de eigenaar van een 330Ci (E46). Zoals veel BMW’s van deze leeftijd zijn er veel onderdelen niet helemaal meer zoals de auto de fabriek is uit komen rollen.

Van een afstandje kunnen we de modificaties al zo zien zitten. De CSL-replica’s zijn niet origineel, de koplampen evenmin en ook de achterlichten hebben nog nooit een BMW-dealer van dichtbij gezien. Maak je geen zorgen, Mark is een autoliefhebber en hij is voornemens de auto weer helemaal origineel te maken.

BMW E46 bodykit

Maar daarmee komt de crux, want hoe zit het met die aparte BMW E46 bodykit? Ondanks dat de pasvorm uitstekend is, lijkt het design uit een foute Sloveense AutoStyle-gids te komen. Met name de achterbumper is best bizar. Dankzij zes ‘gaten’ lijkt het niet alsof er een motor achter de achteras ligt, wat uiteraard niet het geval is. De achterbumper is veel dikker dan die van de M3 GTR, bijvoorbeeld. Maar als je goed kijkt zie je dat de sideskirts ook wel heel erg dik zijn. Dit kan toch nooit standaard zijn? Hoe zit dat eigenlijk? We proberen het uit te zoeken, maar we geven aan dat wij je hulp nodig hebben!

BMW E46 bodykits (Coupé)

Net zoals vroeger was de BMW er in diverse smaakjes. Je had ‘m in standaard Opa-specificatie, zoals bij ons op de redactie: bordeaux-rood, gesmede Fuchs-wielen, velours bekleding en houtinleg. Maar je kon tegen bijbetaling ook kiezen voor leukere opties. Naast grotere velgen kon je ook kiezen voor enkele bodykits voor de BMW E46. Tegenwoordig zien we dat overal. Bij de huidige 3 Serie kun je kiezen uit standaard, Sport, Luxury, M Sport én M Sport Individual.

M-Sport bodykit

Vroeger kon je via BMW ook diverse kits krijgen. Er was de M Sport kit. Dat is onderstaande kit, minus de spoiler. De auto op de afbeelding is een 330Ci Club Sport.

AC Schnitzer ACS3

De AC Schnitzer-kit was ook gewoon bij de BMW dealer te bestellen met garantie, uiteraard. Daarbij moest je wel iets te veel geld en iets te weinig smaak hebben.







Individual BMW E46 bodykit

Maar er was dus nóg een optie. Het zijn de Amerikaanse persfoto’s van de E46. Hier je wel de kracht van originele koplampen, oranje pinkers, en die bloedmooie Style 32-velgen:













De bodykit is leverbaar geweest voor slechts een beperkte periode. Na de facelift in 2003 was deze niet meer te bestellen. Toen kreeg de BMW 3 Serie een facelift waarbij BMW de Coupé een iets meer een eigen gezicht gaf, omdat mensen het terecht een tweedeurs sedan vonden. Nu had BMW standaard deze bodykit kunnen monteren.

De vraag die wij aan onze lezers hebben: is deze BMW E46 bodykit tegenwoordig iets bijzonders? Zijn er mensen bekend met BMW en de E46 in het bijzonder? Onze E46-specialist @jaapiyo is meer een liefhebber van de onderkant van de range in senioren-spec en wist ons helaas niets meer te vertellen. Ondergetekende werkte destijds bij BMW en weet alleen dat het besteld kon worden als accessoire (maar dat niemand dat in Nederland deed).

Dus mochten mensen hier man van weten, laat het horen! In de comments!