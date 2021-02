JE Design Seat Leon maakt VW Golf overbodig - Autoblog.nl

Met de nieuwe JE Design Seat Leon maak je de blits op de parking van de lokale grootgrutter.

Het kan zijn dat je de nieuwe Volkswagen Golf niet een enorme stap voorwaarts vindt. Ja, je krijgt meer ‘tech’, maar zoals je in deze video kan zien lever je vooral dingen in die een Golf een Golf maken. Of maakten. Als je dan toch voor een kalere Golf gaat, waarom dan niet voor een Seat Leon?

Want in tegenstelling tot de Golf heeft de Leon wel een duidelijke stap voorwaarts gemaakt. Met name qua styling is de auto beter geslaagd. Uiteraard is dat persoonlijk, maar de Leon heeft eindelijk weer een beetje een eigen mediterane smoel in plaats van een generiek VAG-sausje als de vorige generatie had. Mijn oud-collega van de administratie kwam er pas bij de eerste beurt achter dat hij geen Skoda Octavia als voorloopauto reed, maar een Seat Leon ST. True story.

JE Design Seat Leon

Mocht je de Seat Leon net niet leuk genoeg vinden, heeft JE Design nu een leuke oplossing voor je. JE Design is een van de weinige tuners die zich voornamelijk op Seats richt. De Duitse tuners hebben zicht ontfermd over de nieuwe Leon vijfdeurs en de Leon ST stationwagon.

De JE Design Seat Leon is gebaseerd op de FR-Line. Die uitvoering is van zichzelf al iets sportiever. JE Design maakt het nog wat sportiever met verlagingsveren. Deze brengen de Seats leon iets dichter naar het asfalt. na het monteren van de veren staat de auto 35 millimeter dichter bij het asfalt. De FR ligt al 10 millimeter lager dan de reguliere Leon, dus het hooft geen betoog dat de JE Design Seat Leon lekker op zijn wielen staat.

Lucca

Over wielen gesproken, die zijn uiteraard niet meer origineel. In dit geval is er gekozen voor het model ‘Lucca’. Deze wielen zijn leverbaar in diverse maten. Het begint met 8×18. Op de foto’s zie je de JE Design Seat Leon met 8×19 velgen met banden in de maat 235/35 R19 rondom eromheen.

Dan de prijzen. De veren kosten 190 euro inclusief btw (die ze Mwst. noemen), maar dat is nog zonder montage. Goed om te weten, de verlagingsveren van JE Design zijn dusdanig goed aan de auto aangepast, dat het (optionele) DCC-systeem (met adaptieve dempers) gewoon functioneert. Kijk, dat is wel zo prettig!

Meer onderdelen JE Design Seat Leon op komst

Dan de wielen, de ‘Lucca’-velgen voor de JE Design Seat Leon kosten zo’n 800 voor de 18″-items. Dat is uiteraard ook zonder montage, maar ook zonder banden. Mocht je een nog dikkere Leon wensen, moet je even geduld hebben. Dikke bodykits (zoals bij de vorige generatie) en vermogensstijgingen worden op termijn aan het gamma toegevoegd.

