Het mysterie van een pistool in deze voorbumper

Only in 'Murica.

We vroegen jullie een paar jaar geleden wat de raarste voorwerpen waren die ooit op jullie auto vielen. Naast schoonmoeders, eikels en zelfs Dixi’s is een pistool niet voorbijgekomen. Kennelijk slingeren die in Nederland niet zomaar rond.

In Amerika dus wel. Een Honda-bestuurder raakte een voorwerp tijdens het rijden, toen hij uitstapte bleek het inderdaad om een blaffer te gaan. Gezien de hoek van inval is hij waarschijnlijk gegooid, maar de timing is dan wel uniek. Zoals te zien is zat er geen magazijn in, dus het pistool is niet afgegaan en er is niemand gewond geraakt tijdens de rit.

De politie is druk bezig met het zoeken naar de eigenaar van het pistool. De bestuurder van de Honda zal een leuk gesprek gaan hebben met de verzekering. (via Jalopnik)