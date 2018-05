Valet parkeert Porsche Carrera onder SUV

Ja, maar daar hoort 'ie toch helemaal niet!

Wanneer je op vakantie gaat naar het Australische Sydney en 650 dollar per nacht betaalt voor een kamer, dan mag je best verwachten dat het personeel competent is en weet wat het doet. Fouten zijn echter menselijk, dus moet je de gevolgens soms nu eenmaal accepteren. Of deze gedachte momenteel ook rondklettert in het brein van de eigenaar van deze Porsche Carrera, kunnen we alleen maar hopen.

Het incident vond gisteren plaats bij het Hyatt Regency Hotel, te Sydney. Aldaar zagen en hoorden verschillende oog- en oorgetuigen een bizarre crash, waardoor ze vermoedden dat er een nieuwe Fast & Furious werd geschoten. Enkele tellen later bleek dat dit absoluut niet het geval was, en dat het merkwaardige ongeval gebeurde in het echte leven. Dit bleek vooral voor de valet een knelpunt te zijn, daar hij in plaats van heldhaftig en ongedeerd uit de auto te stappen, door de brandweer uit de Porsche geknipt moest worden.

Het is niet precies duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar verschillende ooggetuigen melden dat ze net voor het incident hoorden dat een krachtige motor flink op zijn staart werd getrapt. Vervolgens schijnt de Porsche tegen een oranje SUV aan te zijn gereden, waarna hij een witte Kia ramde. Omdat deze tegen een reeks paaltjes werd gedrukt, besloot de Porsche de onderzijde van de SUV te inspecteren.

Er is niemand gewond geraakt. (Bron: ABC News)

Met dank aan Simon voor de tip!