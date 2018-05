Kubusspecial: AB-lezer toont 12 keer Japanse autocultuur

De een nog leuker dan de ander.

Stel, je zoekt een compacte auto, het liefst zo klein mogelijk, kleine motor en alleen het hoognodige aan boord. Waar denk je dan aan? Waarschijnlijk een Smart, Citroën C1 of VW Up!. En voor ons Nederlanders met een gemiddelde lengte van 1 meter 75 zijn dat inderdaad kleine autootjes. Veel kleiner moet je ook niet willen, een Smart is klein zat. En de 0.9 of 1.0 liter grote motor die voor zo’n 100 pk zorgt is ook vrij compact.

In Japan vinden ze van niet. Het Aziatische land staat bekend om een beetje out-of-the-box denken. Een kwaliteit waar de Japanners bekend om staan is het zo efficiënt mogelijk benutten van zo weinig mogelijk ruimte. Zo ook in de autocultuur. Uiteraard rijden er in Japan ook grote sedans rond, maar waarin Japan zich echt onderscheid zijn hun compacte auto’s.

Die zijn namelijk van een nog kleiner formaat dan de kleinste kleintjes van hier. Japan noemt het Kei Cars. Er zit zelfs een heel eisensysteem aan de kleine wagens: de omvang in lengte en breedte mag niet groter zijn dan een bepaalde waarde, evenals de motor die niet groter is dan 660 cc. Dat deze eisen niet betekenen dat een dergelijke auto niet leuk is, bewees lijstjeskoning @willeme in zijn eerdere artikel over Kei Cars.

Hier zijn de Kei Cars niet aangeslagen, al is het wel geprobeerd. Je ziet nog heel af en toe een Subaru Vivio of een Daihatsu Trevis. Als je in Japan bent zal het je opvallen dat het er stikt van de kleine autootjes. Het grootste deel volgt hetzelfde recept: hoog en smal, felle kleur en super schattig. In dit artikel pakken we de highlights, allemaal geüpload door razende gastreporter @joosstra. Klik op de modelnaam of de afbeelding voor meer foto’s!

Suzuki Alto Lapin

Zo’n beetje de definitie van een Kei Car. Grote, ronde koplampen, en in dit geval zelfs een heerlijk foute roze kleur.

Nissan PAO

Naast de Lapin staat een iets bekender voorbeeld. Formeel gezien niet eens een Kei Car (die mogen een geel kenteken dragen) en in Nederland zijn er een paar mensen die er eentje hebben geïmporteerd. Maar wees eerlijk: hij kijkt je zo schattig aan, probeer het maar eens over je hart te krijgen om hem weg te klikken. Daarom mag hij gewoon in deze lijst erbij.

Daihatsu Naked

Onze reporter moest hier bekennen dat een ontbrekend typeplaatje ervoor zorgde dat hij geen idee had wat het was. Daarom noemde hij hem Daihatsu Dinges. Toepasselijk en leuk! Helaas kun je niet een puppy tegenkomen en besluiten dat hij Fifi heet omdat dat schattig klinkt, de eigenaar heeft hem al een naam gegeven. Het Autoblog research team helpt met het zoeken naar deze naam en vindt uit dat hij Naked heet. Een vreemde naam, gegeven aan de auto vanwege de onafgedekte bouten en scharnieren in het plaatwerk. Dit om de auto wat stoerder te doen voorkomen. De eigenaar is er ook achter gekomen dat Kei Cars geen ruimte in overvloed hebben en compenseert dat met een skikoffer.

Suzuki Hustler

Als je een linkje krijgt waar Suzuki Hustler in staat, dan verwacht je iets heftigs, een concept versie van de Vitara met offroad-goodies misschien? Niet een onschuldig kijkend roze gebakje in ieder geval. Wat ze willen bereiken met de ietwat controversiële naam weten we niet, maar dit is misschien wel de schattigste auto uit het lijstje. Komt trouwens ook als coupé. Koddig.

Honda N-Box

De favoriet van ondergetekende. De proporties kloppen hier totaal niet, de wielen zijn miniscuul waardoor een spannend design niks toevoegt en het spannende Honda familiegezicht past ook totaal niet bij een Kei Car. Het resultaat is een auto die er gewoon niet uit ziet. En juist daarom is hij zo geniaal. Aangezien ik nog een eerste auto zoek en in een binnenstad woon, misschien niet eens een gek idee…

Daihatsu Tanto

Naast de N-Box staat een auto die verrassend gelijk is, van Daihatsu. Ook super leuk, maar net ietsje minder “anders” dan de Honda. Wel een lekker dikke chromen grille. Eat that, Audi.

Daihatsu Cast Activa

Helaas is Japan wel gewoon een land op planeet aarde en ontkomt ook de Kei-cultuur niet aan de crossover-hype. Deze Daihatsu Cast is aangepakt om stoerder te lijken, maar het blijft eerder koddig. En laten we eerlijk zijn, onverharde wegen gaat deze auto weinig zien.

Nissan Cube

De inzendingen van Nissan zijn niet zo sterk vandaag, ook dit is geen Kei Car namelijk. En ook speelt hij vals omdat hij hier wel is verkocht. Maar goed, het thema vandaag is blokkendozen en een auto die letterlijk “Kubus” heet mag dan niet ontbreken. En die witte wieldoppen met wit dak maken hem nog exclusief voor Japan, waardoor deze specifieke auto niet in Nederland te krijgen was.

Daihatsu Esse

De vierde Daihatsu uit dit rijtje, omdat ze in hun thuisland nog steeds mateloos populair zijn. In Europa mocht het niet baten, wat begrijpelijk is. En ook jammer, want dit soort autootjes zijn goedkoop en geven kleur aan de weg. Helemaal deze gele Esse.

Daihatsu Carbus

De Japanners zijn wel goed in namen verzinnen. Het is eigenlijk geen auto, maar ook net geen bus. Het is een autobus! Of een Carbus, op zijn Engels. Door de velgen en retro kleurstelling heeft het wat weg van een T1-busje.

Suzuki MR Wagon

Dat niet elke Kei Car vrolijk de wereld inkijkt bewijst deze MR Wagon. Wou hij roze zijn? Wou hij geen Kei Car zijn? Gewoon met het verkeerde wiel uit de productielijn gestapt?

Nissan Skyline Sedan

En om af te sluiten een auto die bewijst dat hoekig design ook tijdloos kan zijn. Goed, het is in de verste verte geen Kei Car. Maar deze Japan-exclusive moest even genoemd worden. Want wat is dit toch een beeldschone auto.