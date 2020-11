Het Outlander-effect: Belgen massaal aan de hybride - Autoblog.nl

De hybride is ongelofelijk populair onder de Belgen. Dit jaar is zelfs goed voor een recordverkoop, maar waarom eigenlijk?

Een tussenstop in de overgang naar volledig elektrisch is het kiezen voor een hybride aandrijflijn. De Belgen zijn zot op hybride auto’s, zo blijkt uit de laatste cijfers. Wat opvalt is dat de diesel nog altijd populair is bij onze buren. Het zijn vooral de normale benzineauto’s die minder verkocht worden door de opmars van de hybride. De verkoop van benzineauto’s is dit jaar tot nu toe met 23 procent afgenomen in België. Daarover bericht De Tijd aan de hand van cijfers van autofederatie Febiac.

Volgens Febiac werden in de eerste 10 maanden van dit jaar meer dan 35.000 hybride auto’s verkocht onder de Belgen. Als je deze cijfers vergelijkt met 2019 dan heeft de hybride auto enorm gewonnen in populariteit. In de eerste 10 maanden zijn er een derde meer hybrides verkocht in België dan in heel 2019.

Record

Vanzelfsprekend zijn de combinatie benzine en hybride populairder dan diesel en hybride. Er zijn dan ook veel meer hybride auto’s met een benzinemotor dan een diesel. 14,2 procent van de totale autoverkoop in België is dit jaar tot nu toe een hybride. Niet eerder kwam dit voor. De afgelopen maand werden in totaal 5.480 hybrides verkocht. Dt waren 4.861 auto’s met een benzine hybride combinatie en 619 auto’s met een hybride diesel combi.

Fiscale voordeeltjes: het Outlander-effect

Wat fijn dat de Belgen zo goed met het milieu begaan zijn! Of speelt hier iets anders? In tegenstelling tot Nederland, hebben hybride voertuigen in België wél te maken met fiscale voordelen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat 90 procent van de verkochte hybrides tot nu toe zakelijk geregistreerd staan, aldus autohandelfederatie Traxio.

Bovendien komen er strengere regels in 2021 van de Belgische belastingdienst. Vanaf volgend jaar kijkt de belastingdienst naar de nieuwe uitstootwaarden voor CO2. Die vallen hoger uit dan de oude cijfers en dat maakt het fiscaal minder interessant. Oftewel, dit jaar loont het extra voor de Belgen om nog te investeren in een nieuwe hybride auto. Die Belgen zijn niet gek anders dan wij Nederlanders hoor.