De atmosferische V12 houdt het nog even vol! - Autoblog.nl

Hoezee, Lamborghini ziet nog brood in de atmosferische V12!

Toen de Lamborghini Aventador uitkwam in 2012, leek het helemaal geen vreemd idee om hem uit te rusten met een atmosferische V12. De auto is echter zo lang op de markt, dat die motor in het verdomhoekje terechtkomt. Mercedes stapt af van de twaalfcilinder, BMW ziet er geen brood meer in en zo eindigt het bij veel merken. Vroeg of laat moeten merken als Lamborghini of Ferrari, die zelfs nog een atmosferische twaalfcilinder gebruiken, af van de V12.

Lamborghini nog niet

Het is dus de vraag wat Lamborghini gaat doen nu de Aventador opgevolgd gaat worden. Kijken we naar de Sián, dan zien we enerzijds dat de V12 prima opgekrikt kan worden, maar ook dat de Sián geen opvolger schetst voor de Aventador.

Toch mogen liefhebbers van atmosferische V12’en opgelucht ademhalen: de volgende Aventador krijgt een atmosferische V12. Dat maakte technisch directeur Maurizio Reggiani bekend aan Car and Driver. De nieuwe Aventador, die volgend jaar al arriveert, blijft gebruik maken van in basis dezelfde motor als de huidige. Dat is goed nieuws.

Karakter

De beslissing werd gemaakt om het karakter van de dikste Lamborghini te benadrukken. Het is te lastig om het een échte Lamborghini te maken, zonder de motor atmosferisch te houden. Reggiani zegt dat turbo’s origineel aan hem zijn uitgelegd als ‘valsspelen’. “Je kan elk aantal pk uit turbo’s halen. Wat een atmosferische motor zo mooi maakt is dat het een uitdaging is om de motor goed te bouwen.” Naast de welbekende nadelen die een turbo met zich meebrengt, zoals een turbogat.

Hybride

Voor wie nu dit artikel meeneemt om in je favoriete GroenLinks-stemmer zijn gezicht te drukken: er moet wel een groen randje aan zitten. De atmosferische V12 gaat, net als de Sián, een vorm van elektrificatie ontvangen. Klinkt als een manier om het hele puristische aspect dood te gooien, maar dat biedt volgens Reggiani dan weer mogelijkheden. “Daar waar koppel tekort komt, kan een elektrische motor de gaten mooi opvullen.”

Strak blijven houden aan de atmosferische V12, dus. Of is atmosferisch niet meer aan de orde als je hem deels elektrisch maakt?