Voor het eerst een Ferrari met LEGO Technic - Autoblog.nl

Een primeurtje, je kunt voor het eerst een Ferrari in elkaar zetten met LEGO Technic!

Door de jaren heen hebben we behoorlijk wat gave auto’s zien passeren van LEGO Technic. Wat eigenlijk wel opvallend was is dat er nooit een Ferrari tussen zat. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen met de komst van de LEGO Technic Ferrari 488 GTE. De racewagen uit Italië kun je helemaal zelf in elkaar zetten.

Voor LEGO Technic is de goedkeuring van Ferrari goed nieuws. De Italiaanse autobouwer kan nogal moeilijk zijn met het gebruik van één van hun producten. Daarmee staat de deur eventueel open voor andere modellen van het merk.

Het is een complex bouwwerk. Volgens LEGO moet je minimaal 18 jaar oud zijn om deze auto succesvol in elkaar te zetten. De racer bestaat uit 1.677 stenen. Zoals altijd met de LEGO Technic producten moet je ontzettend goed opletten hoe je de auto in elkaar zet. De 488 GTE heeft bijvoorbeeld echte bewegende delen, zoals de ophanging en de zuigers van de V8.

De aankondiging van LEGO komt op een ietwat ongelukkig moment. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur denk jij natuurlijk het ideale cadeau in huis te halen. Helaas komt de LEGO Technic Ferrari 488 GTE pas in januari op de markt. Precies na de feestdagen dus. De bouwset gaat 179,99 euro kosten.