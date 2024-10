Het perfecte kerstcadeau voor 2024 is al vast hier

Een wens voor je wensenlijstje wat betreft het ideale kerstcadeau kan beginnen met een idee dat zijn doel heeft behaald op Kickstarter.

Je hoort het vaker in vele sectoren: bedienen is de vraag beantwoorden, verbluffen is een vraag beantwoorden waarvan je niet eens wist dat ‘ie gesteld moest worden. Vandaag hebben we een vroeg kerstcadeau voor je die al een tijdje bij ons op de plank ligt. Oké, we gaan hem je niet geven (dat moet je zelf doen), maar wel presenteren.

Windtunnel

Het gaat namelijk om een windtunnel. En nee, niet eentje die 300.000 euro kost zodat je hem in je achtertuin kan zetten. Nee, een draagbare, kleinschalige windtunnel. Bedoeld voor het exposeren van je miniatuurauto’s.

Het idee van de windtunnel is over het algemeen bekend, maar voor wie het nooit helder heeft gekregen leggen we het even uit. De grootste vijand van een op eigen kracht in beweging te brengen object, in dit geval een auto, is de lucht. Des te hoger de snelheid, des te meer de lucht letterlijk en figuurlijk tegenwind biedt. Maar lucht is eigenlijk een soort stroom waar je doorheen wil, wat water tot op zekere hoogte ook is. Dus het is te manipuleren. Je wil ten minste dat je auto de lucht zo geleidt dat je minder pk nodig hebt om beweging op gang te krijgen, dat is goed voor de efficiëntie. Middels aerodynamische downforce-studies zoals wat je ziet op moderne F1-auto’s, kun je de wind zelfs zo geleiden dat de auto verder naar de grond wordt gedrukt en beter tegen het asfalt plakt, zodat gripverlies tot een minimum gehouden wordt. En de beste manier om dit te visualiseren is middels een windtunnel, waar de luchtstroom met het daadwerkelijk in beeld brengen van stromingen over de auto gaat en je kan zien waar de wind ‘botst’ tegen de auto en dus een enorme weerstand oplevert.

Miniatuur-windtunnel

Fun Tech Lab bedacht deze zomer een manier om dit naar de miniatuurwereld te brengen. Jouw Hot Wheels- of andere schaalmodelauto’s zijn in theorie net zo aerodynamisch vormgegeven als de auto waarop ze gebaseerd zijn. De miniatuur-windtunnel genaamd Windsible werkt net als een echte windtunnel, maar dan zo klein dat de miniatuurauto’s erin passen en je hem kan gebruiken als toffe, functionele display. Want ja, de luchtstromingen worden dan net zoals een echte windtunnel weergegeven, inclusief aanpasbare snelheid, vormen en het verandert in real time, dus ook als je een andere auto neerzet. Geef toe, dit wil je toch? Het ideale kerstcadeau.

Het filmpje is duidelijker dan de foto’s:

Kopen

Kopen? Dat kan, maar… De Windsible is een Kickstarter-project, en de pre-orders voor backers en vroege vogels zijn al verkocht. Die van schaal 1:18 en 1:24 dan. Er is nog wel de allerkleinste, voor schaal 1:64 (Hot Wheels en dergelijken). Goedkoop is de Windsible helaas niet, de 1:64 kost al 219 dollar of 202 euro. De 1:24 kost 299 dollar (277 euro) en de 1:18 zelfs 389 dollar (360 euro). Maar het is wel heel cool om als kerstcadeau te vragen. Of geven.