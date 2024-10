BMW presenteert een piekfijn uitgevoerde M3 Touring

Je moet houden van deze gloednieuwe kleur op de BMW M3 Touring, maar opvallen is gegarandeerd.

Als we het hebben over een BMW M3 Touring dan is ‘chique’ niet eens in de verste verte een gepaste beschrijving. We gaan niet weer de beerput openen wat betreft het design van de auto, maar je moet het design correct plaatsen. Nee, het is niet chique, zelfs niet in een briljante kleur met chique keuzes. Misschien ook wel goed, daar is de Alpina B3 Biturbo Touring voor. Op de BMW M3 Touring kan je lekker gek doen. Met knallende kleurtjes.

Individual M3 Touring

En op een BMW M3 Touring die net klaar is en bij BMW Welt opgehaald mag worden door een klant, is heerlijk gek gedaan. Bij de subtiele LCI van de M3 is er eigenlijk vrijwel niks veranderd qua kleuren, maar er zijn een hoop kleuren aan het Individual-gamma toegevoegd. Eentje daarvan is deze nieuwe smurfkleur genaamd Borusan Turkish Blue (P9E). Deze kleur is nooit geleverd in het standaardpalet van een BMW, dus je moet weten dat ‘ie bestaat alvorens je ‘m bij Individual kan bestellen. Bij deze.

Meegespoten bumpers

Er zijn meer gedurfde keuzes gemaakt op deze BMW M3 Touring. Als je van alles een opvallende kleur maakt, wordt meestal gekozen voor zwarte of ‘diamond cut’ velgen. Bij deze M3 is gegaan voor de nieuwste optie voor de M3: volledig zilveren velgen. Oh ja, en het lijkt erop dat dit Turkse blauw scheutig aangebracht mocht worden, want de normaliter zwarte (carbon) laagste bumperdelen zijn ook volledig meegespoten.

Interieur

En wat maakt een gewaagde BMW M3 Touring als deze af? Een knalkleur van dezelfde gradatie in het interieur, natuurlijk. De G81 in kwestie krijgt namelijk ook de M-sportstoelen in een two-tone kleurstelling tussen zwart en Fire Orange mee. De deels alcantara en deels lederen stoelen vormen zo een contrast met het blauwe geweld op het exterieur. Nogmaals, je moet er van houden.

Eén klant hield ervan, want zoals gezegd maakte BMW Welt deze foto’s in de laatste fase van het bouwproces, alvorens deze op het BMW-hoofdkwartier opgehaald kon worden door de klant die hem besteld had.