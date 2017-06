Het tweede seizoen van The Grand Tour komt eraan

James May heeft bekendgemaakt wanneer het trio weer is te zien op je beeldscherm.

Het eerste seizoen van The Grand Tour kwam in november 2016 naar Amazon Prime. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May hebben getekend voor 36 afleveringen met een contractduur van drie jaar. Een tweede seizoen zat dus al in het verschiet. Captain Slow heeft in een interview aangegeven dat The Grand Tour in oktober terugkeert op Amazon Prime Video.

Voor het eerste seizoen werden de nodige dollars uitgegeven. De openingsscène van de serie was zelfs de duurste TV-scène ooit. May zegt dat het tweede seizoen ongeveer net zoveel uitgaven heeft gekend als het eerste seizoen. “Het is nu eenmaal een dure show om te maken”, aldus de Britse presentator.

Of er zaken zijn gewijzigd in het tweede seizoen is niet bekendgemaakt. Zo was The American nu niet altijd een geslaagde toevoeging aan de show en de Does that mean he’s not coming on then?-grap is inmiddels ook over de houdbaarheidsdatum. Het enige dat James wil zeggen is dat het trio en de crew ook dit seizoen weer kriskras over de wereld reizen. Maar goed, dat is ook het concept van de show..

Het tweede seizoen van The Grand Tour is dus dit najaar te zien via Amazon Prime. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. (via DigitalSpy)

Foto: Dit komt onder andere aan bod in het nieuwe seizoen TGT via The Grand Tour op Twitter