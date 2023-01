‘Grand Tour stopt vanwege column Clarkson’

Het lijkt erop dat de haatdragende column van Jeremy Clarkson hem duur komt te staan.

Jeremy Clarkson steekt zijn mening nooit onder autostoelen of achterbanken. Daar is hij groot mee geworden, maar er hoeft maar één opmerking verkeerd te vallen of je bent je baan kwijt. Dat lijkt nu het geval te zijn.

Clarkson kwam recentelijk weer in opspraak, nadat hij een column had geschreven over Meghan Markle. Als je goed tussen de regels doorlas kon je daaruit opmaken dat hij geen fan was van Meghan. Hij droomde van een ‘Walk of Shame’, waarbij Meghan naakt over straat moet lopen terwijl ze bekogeld wordt met uitwerpselen.

Dit viel bij veel mensen niet in goede aarde, of ze nu wel of niet Game of Thrones hadden gezien. Ook prins Harry was ‘not amused’. En hij heeft het al zo moeilijk. In een interview noemde Harry de column van Jezza “kwetsend en gemeen richting mijn vrouw.” Hij trekt het ook breder: volgens hem spoort dit mensen aan tot vrouwonvriendelijk gedrag.

Jeremy Clarkson is inmiddels diep door het stof gegaan, maar het lijkt erop dat de kous daarmee nog niet af is. Variety heeft namelijk vernomen dat Amazon Prime de banden met Clarkson wil verbreken. Dat zou betekenen dat er een einde komt aan zowel The Grand Tour als Clarkson’s Farm.

Volgens Variety wordt het derde seizoen van Clarkson’s Farm nog wel afgemaakt en komen er nog vier specials van The Grand Tour. Het is dus niet zo dat overal abrupt de stekker wordt uitgetrokken. Amazon Prime heeft nog niks laten weten, maar er zijn mensen om minder gecanceld… Het verhaal van Variety klinkt dus plausibel.

Hoewel Clarkson er inmiddels uitziet als 80 is hij nog maar 62. Hij heeft de pensioenleeftijd dus nog niet bereikt, maar misschien is dit toch een mooi moment om met pensioen te gaan. Of hij gaat met Hammond en May weer doodleuk ergens anders een autoprogramma maken onder een nieuwe naam. Dat kan natuurlijk ook.

Bron: Variety

Foto credit: Jon Large