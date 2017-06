Opgelet! Politie flitst veel meer

Voorkom vervelende enveloppen in de brievenbus.

Maak gebruik van cruise control, let op je rechtervoet of maak gebruik van een app als Flitsmeister. De politie flitst namelijk fors meer in vergelijking met vorig jaar, schrijft het AD vandaag op basis van cijfers via Flitsmeister.

In de eerste vier maanden van dit jaar werden bijna 8.000 mobiele flitsers geregistreerd. Een stijging van bijna 40 (!) procent in vergelijking met de eerste vier maanden van 2016. Vooral de A13 tussen Rotterdam en Den Haag blijkt een hotspot voor mobiele flitsers. Het stuk asfalt van 16,7 kilometer werd goed bewaakt door de politie. Sinds 2016 hebben op dit stukje weg al 850 flitsers gestaan.

De komende periode zullen het aantal flitsers niet afnemen, aldus landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt. De politie kampte in 2016 nog wel eens met softwareproblemen en er vonden stakingen plaats. Dat is nu voorbij, van Hasselt verwacht dat er dit jaar meer mobiele controles zullen zijn in vergelijking met de afgelopen jaren.

De controles brengen veel geld in het laatje, maar als we senior adviseur van de korpsleiding Jord Koppejan mogen geloven is geld totaal niet de motivatie. “Het gaat echt om de verkeersveiligheid”, een bekende uitspraak van de Nederlandse politie. De mobiele controles van januari tot en met mei 2017 leidde tot 640.000 uitgeschreven boetes waarbij de bedragen per boete tot maximaal 400 euro opliepen.

