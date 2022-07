Het verhaal van de ‘aangerande’ fans in Oostenrijk heeft een naar smaakje

Het lijkt erop dat de twee ‘aangerande’ Formule1-fans in Oostenrijk hun verhaal hebben verzonnen voor eigen gewin… Niet heel netjes allemaal.

Zijn we weer een beetje bijgekomen van het afgelopen Grand Prix weekend in Oostenrijk? Het was me wat allemaal hè? Charles Leclerc die (spreekwoordelijke) rondjes reed om Max Verstappen en Carlos Sainz die zijn Ferrarimotor ouderwets hard liet ploffen. Er was genoeg te beleven op de baan.

Maar ook naast de baan gebeurde er het een en ander waar flink over wordt nagepraat. En dat kwam allemaal door de Nederlandse ‘fans’. Die hebben zich namelijk niet zo goed gedragen, zei ik met gevoel voor understatement. Sterker, een deel van hen heeft er een enorme teringzooi van gemaakt. Excusez le mot.

Juichen als Hamilton crasht, eigendommen van het circuit slopen, met hun bezopen koppen overal tegenaan staan pissen en als ergste homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag tentoonspreiden. Allemaal genoeg redenen om je kapot te schamen dat je ook Nederlander bent.

Maar het verhaal krijgt toch een beetje een naar bijsmaakje. De twee vrouwelijke fans die zeiden onheus bejegend en zelfs aangerand te zijn door de Nederlandse fans, lijken een potje te zitten te liegen.

Aangerande fans zijn helemaal niet aangerand?

Het zit zo. Er waren twee dames op het circuit die heel graag hun favoriete rijders wilden ontmoeten en er alles voor over leken te hebben om dit te laten slagen. En wat werkt anno 2022 beter dan te zeggen dat je aangerand bent? Blijkbaar niet veel, want McLaren en Aston Martin trapten erin.

En zo konden de dames dus met Sebastian Vettel op de foto en kregen ze ook toestemming om bij McLaren binnen te komen. Wat op zich prima is, alleen zijn er nu Twitterberichten opgedoken waaruit blijkt dat ze exact dezelfde tactiek gebruikten om in Silverstone óók in de paddock te komen. Alleen toen zonder resultaat.

Op bovenstaande foto is te zien dat ze hand in hand lopen langs iemand die ze beschuldigen van homofoob gedrag, in de hoop opgemerkt te worden. Deze man bleek alleen helemaal niets kwaads in de zin te hebben. Toen bovenstaande foto boven water kwam, verklaarden de dames dat het een geintje was…

Bovendien zeggen de dames in een andere tweet dat ze blij zijn dat ze geen Nederlands spreken. Want als ze dat wel hadden gedaan, zouden ze zeker homofobe opmerkingen hebben gehoord. Beetje raar toch? Hoe kun je dat zo zeker weten als je de taal niet eens verstaat?

Goed, het is een beetje een vaag verhaal, maar feit is wel dat er iets niet klopt. Wil je even met eigen ogen bekijken wat er allemaal is gevonden dat niet vóór de twee dames spreekt, kijk dan even naar deze Twitterpagina. Daar zie je onderstaande afbeelding in het groot.

En wat vinden we hier nu van?

Tja. Het is een lastig verhaal, maar het geeft een nare bijsmaak aan iets dat toch al niet al te fris was. Maar het ergste is dat dor het uitkomen van dit ‘bedrog’ échte slachtoffers zich misschien niet meer durven te melden, uit angst ook voor leugenaars te worden uitgemaakt.

Daarom kunnen wij resumerend stellen; gedraag je nou eens een keer als je met een stel vrienden op een tribune zit. Drink wat minder, bemoei je niet met de mensen die voorbij komen, sloop de boel niet en concentreer je op de sport. Daar doe je niet alleen de mensen op het circuit een plezier mee, maar vooral ook alle andere Nederlanders.

Begrepen?

Via GP33.nl