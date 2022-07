Hamilton vindt het Nederlands legioen stom

Lewis Hamilton is niet te spreken over het Nederlands legioen naast de baan.

Lewis Hamilton had een zware middag vandaag in de Sprint Kwalificatie. Na zijn klapperrrrrr van gisteren in de kwalificatie, moest hij als tiende starten. In tegenstelling tot in de Sprint Kwalificatie in Brazilië vorig jaar, zat een geweldige opmars er dit keer niet in. Lewis kwam bij de start buiten zijn schuld om in aanraking met Gasly en verloor een paar plekjes. Vervolgens beet hij zich rondenlang stuk op de twee Hazen van Magnussen en Schumacher. Die laatste wist hij uiteindelijk nog te grazen te nemen, waardoor P8 en één puntje voor hem resteerde.

Klababber

Het had allemaal een stuk beter kunnen gaan als HAM gisteren niet klababber was gegaan. De Brit was namelijk serieus snel in de kwalificatie. Snel genoeg om in ieder geval in de eerste sector twee keer de beste tijd te pakken. Wat het uiteindelijk had kunnen zijn, zullen we nooit weten. Maar P4 was minimaal mogelijk geweest. Teammaat Russell ging ook biem, maar had toen al een tijd neergezet waardoor hij vandaag als vijfde van start mocht gaan. Omdat Lewis echter voor zijn crash alleen nog maar een hele trage banker lap op de klokken had gezet, werd het P10.

Gejuich

Op het moment dat LH44 de bandjes in vloog, steeg er luid gejuich op vanaf de tribunes. Die zijn, zoals inmiddels traditie is, vooral gevuld met in oranje uitgedoste fans. Dat is niet omdat McLaren opeens een enorme fanschare heeft, maar omdat het Ollanders zijn die onze held Max aanmoedigen. Deze fans joelden Hamilton uit, zoals vorige week andersom nog gebeurde door Britse fans jegens MV1.

Lewis vindt het legioen stom

Na de Sprint Kwalificatie werd Lewis voor het eerst gevraagd wat hij nu eigenlijk van vindt van het gedrag van het Nederlands legioen. De zevenvoudig kampioen gaat daarbij andermaal voor de ietwat hypocriete approach, gezien het feestje wat hij afgelopen jaar bouwde toen hij de Grand Prix van Engeland won nadat hij Max de baan af roste:

I don’t agree or condone any of that, no matter what. A driver could have been in hospital and you are going to cheer that? It is mind-blowing that people would do that, knowing how dangerous our sport is. I am grateful I wasn’t in hospital and wasn’t injured. You should never cheer someone’s downfall, someone’s injury or crash. Lewis Hamilton, reed vorig jaar onze held Max het ziekenhuis in op Silverstone

Nuance

Om fair en balanced te blijven: Lewis voegde er gelukkig nog net wel aan toe dat Max ook niet uitgejoeld had moeten worden:

It shouldn’t have happened at Silverstone, and it shouldn’t have happened here. Lewis Hamilton, vindt dat alleen koeien boe mogen roepen

Waarvan akte. Roep jij wel eens boe? Laat het weten, in de comments!