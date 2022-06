Wheelie of burnout in Oostenrijk? Doe het niet!

Tenzij geld je helemaal niets kan schelen, want een wheelie of burnout in Oostenrijk is zoals de Nederlandse kranten bij een crash van een doorsnee A-Klasse altijd schrijven: peperduur!

Een wheelie. Een met de motorfiets. De zoektocht naar de perfecte balans. De overtuigingskracht van bakken vermogen. Tja, een wheelie is voor motorrijders hetzelfde als driften met een auto. Iets ultiems. Toch kan je het in Oostenrijk beter niet meer doen op de openbare weg of op een parkeerplaats. Net als driften overigens, of een burnout.

Motor Vehicle Act

Stunts op wielen, zoals genoemd in de Motor Vehicle Act – een soort van gedragscodedocument van de Oostenrijkse regering – zijn met onmiddellijke ingang verboden. De beide wielen van een motorfiets moeten te allen tijde contact maken met het wegdek.

De regering voegt daar aan toe dat accelereren of remmen met overmatig slippen van een of meer wielen gedurende een langere periode ook niet meer mag. Kortom: ook een burnout of drift mag niet meer op de openbare weg, of dat nu met een auto of motorfiets is.

Boetes tot wel 10k!

Wie het doet en ook gepakt wordt, moet op de blaren zitten. Want een dergelijke overtreding kan je tot wel 10.000 euro kosten. Dat zijn prijzen waar je steil van achterover slaat. De boetetarieven beginnen overigens bij 300 euro, maar afhankelijk van de ernst van de overtreding kan het ook zijn dat je 10 mille moet aftikken. De politie heeft daarnaast het recht om je auto of motorfiets maximaal 72 uur in beslag te nemen.