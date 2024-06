Hete Alfa Romeo Junior Veloce krijgt meer pk’s dan beloofd!

De naam is niet het enige wat er veranderd is sinds de onthulling.

De Alfa Romeo Milano Junior wordt niet door alle Alfisti met gejuich ontvangen, maar de Italianen hebben toch nog geprobeerd een sportieve draai te geven aan deze auto. Van de Junior komt er namelijk wél een snellere versie, waar de andere Stellantis cross-overs het allemaal moeten doen met maximaal 156 pk.

De Junior Veloce werd meteen al bij de onthulling gepresenteerd (toen nog als Milano uiteraard), maar nu krijgen we toch weer een persbericht binnen. Oud nieuws, zou je denken, maar toch is er wat nieuws te melden. De Veloce blijkt namelijk opeens meer vermogen te hebben. Dat is natuurlijk een leuke bonus.

De Junior Veloce was aangekondigd met 240 pk, maar dat is nu 280 pk geworden. Ook weten we nu hoeveel koppel deze versie krijgt: 345 Nm. Geen waarden waar we stijl van achterover slaan, maar er zijn genoeg Alfa’s die trager zijn.

Een EV wat meer vermogen geven is natuurlijk heel makkelijk, maar Alfa heeft meer gedaan dan dat. De Veloce is ook voorzien van een Torsen-sperdifferentieel, het onderstel is met 25 millimeter verlaagd en de stabilisatorstangen zijn aangepast. De Veloce zou dus een stukje strakker op de weg moeten liggen dan een huis-tuin-en-keuken-Junior.

De besturing is tevens aangescherpt, waarmee de Junior Veloce volgens Alfa een van de meest direct sturende auto’s in zijn soort zou moeten zijn. De remmen zijn ook aangepast, met 380 millimeter grote remschijven voor. Verder heeft de Veloce 20 inch velgen, met speciale banden.

De Junior Veloce is vooralsnog een uniek aanbod binnen het Stellantis-gamma, maar – uiteraard – niet lang meer. Er komt namelijk ook een Abarth 600e met dezelfde aandrijflijn. Ook die was aangekondigd met 240 pk, maar je kunt er vanuit gaan dat ook de Abarth 280 pk krijgt.

De Junior Veloce stond al in de prijslijst, voor €48.000. Dat is een meerprijs van 9 mille ten opzichte van de versie met 156 pk. Hopelijk hoef je niet extra te betalen voor de 40 pk die er nu bij komt.