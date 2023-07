Alfa SZ keert terug in 2026 met achterwielaandrijving

De Alfa SZ keert terug als een brute achterwielaandrijving.

Kijkend naar het modelgamma van Alfa Romeo, kunnen we concluderen dat er ruimte is voor wat meer modellen naast de Tonale, Giulia en Stelvio. Goed nieuws: die komen er ook aan!

De eerste twee zijn crossovers, eentje onder de Tonale geplaatst en een andere boven de Stelvio. Nu worden de meeste autoliefhebbers niet echt warm van crossovers, maar het brengt wel geld in het laatje. En als dat geld binnenkomt, is er budget voor leuke Alfa’s.

GTV-esque opvolger

En zoals we al in kop verklappen: de Alfa SZ keert terug! Driewerf Hoera! Dat meldt c.q. verklapt Alfa Romeo-designer Alejandro Mesonero-Romanos aan het Britse Autocar. Dat is toch een klein beetje een verrassing. Kenners weten dat Alfa Romeo toekomstplannen heeft en vooralsnog is daar geen GTV-esque opvolger in aantocht. Hoe zit het dan?

Nou, het gaat best goed met Alfa Romeo. De afgelopen 18 maanden verliepen voorspoedig, de Tonale slaat dus goed aan. Mede daardoor kan Alfa zich iets leuks veroorloven. Dat zit toch een beetje in hun DNA, natuurlijk.

Alfa SZ keert terug (in geest)

Het zal geen exacte kopie van de SZ worden. Sterker nog, het zal niet eens een SZ heten. Volgens Alejandro Mesonero-Romanos is dat namelijk geen mooie auto in de klassieke zin van het woord. Maar de SZ was wel een auto met eigen smoel en zeer herkenbare designelementen als de vierkante achterzijde, wigvorm en raampartij. Daar kan de Alfa-designer veel inspiratie uit putten voor een nieuwe coupé.

Qua formaat zal het een D-segment coupé zijn, dus op basis van de Giulia. Niet de huidige generatie, maar de volgende. Het zal dus een elektrische auto gaan worden, want alle Alfa Romeo’s die eraan komen zullen elektrisch zijn tegen die tijd. Voordeel, in basis zal deze auto dus achterwielaandrijving krijgen! Kun jij niet wachten tot 2026 of zelfs 2027, check dan deze Alfa SZ op Collecting Cars.