Alfa Romeo 4C krijgt nog één kans

Er is nog niks bekend over een opvolger van de Alfa Romeo 4C, maar het afgelopen model krijgt nog één kans.

Het was in 2013 vrij plotseling dat Alfa Romeo met de 4C op de proppen kwam. Eigenlijk zonder reden kwam Alfa met een redelijk uniek concept voor een lichtgewicht sportwagen. De 4C nam dat lichtgewicht erg serieus. Het ontbrak de auto aan bijna elk comfort om maar zo licht mogelijk te zijn en zelfs de stuurbekrachtiging moest het veld ruimen. Geiniger is misschien nog wel dat Alfa des tijds drie modellen verkocht: deze 4C, de Giulietta en de MiTo. Twee modale hatchbacks en de meest gefocuste sportwagen van zijn tijd, da’s een line-up waar alleen Alfa Romeo mee weg kon komen.

Alfa Romeo 4C

De auto heeft zijn intrede gemaakt en verdween ook weer na een paar jaar ‘oké’ te verkopen. Zonder opvolger. Ondertussen is dat alweer tien jaar geleden. Alfa Romeo maakt onder het mom ‘verjaardag’ iets bekend omtrent een 4C voor 2023. Dat klinkt spannend, maar het gaat om een project van de Heritage-afdeling. Die gaan weer een nieuwe 4C bouwen, maar dan met de mallen van het originele model.

Edities

Het gaat om één model van de Alfa Romeo 4C wat door Alessandro Maccolini van Alfa Romeo Centro Stile aangepakt gaat worden. Wel deelt Alfa Romeo drie exemplaren van de 4C die als een soort mood board hebben gediend. De eerste is het ‘origineel’. De 4C in de lanceerspecificatie, met de rode kleur waarmee Alfa al jaren furore maakt.

De tweede is de ‘Corsa’, die meer ingesteld is zoals de extra sportieve 4C’s. Deze is uitgevoerd in de matgrijze lak die je kon krijgen met zwarte velgen.

En de derde is de ‘Leggenda’, die wederom terugvalt op het verleden. Deze heeft de meerspaaks velgen in het grijs en een babyblauw lakkleurtje dat inspiratie opdoet van de Alfa Romeo Giulia Sprint die je op de achtergrond ziet. Dit drietal is digitaal samengesteld door Maccolini die er zoals gezegd één speciale 4C van gaat maken. Als een soort hommage aan het origineel en een toffe one-off voor 2023.

Het resultaat moeten we nog even geduld voor hebben, maar er is vast iets moois te maken van de nieuwe Alfa Romeo 4C. We gaan het zien!