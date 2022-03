HGP Golf R loopt op zijn sloffen 325 km/u (+video)

Onopvallend over de Autobahn knallen, met de HGP Golf R kan dat allemaal.

De Volkswagen Golf is altijd een populair tuningsobject geweest. Er zijn veel mensen met een Golf en iedereen wil ‘m graag bruter, dikker, gaver en vooral sneller maken. Omdat de auto zo populair is, zijn er heel erg veel aanbieders.

Eentje daarvan is HGP. Dat is een bedrijf uit Ohmden (Duitsland) dat zich voornamelijk bezig houdt met de techiek. Als er een modificatie is die qua uiterlijk afwijkend is, dan komt dat omdat het een verbetering is om de auto beter te laten rijden. Uiteraard heb je ook diverse stappen waaruit je kunt kiezen.

Serieuzere prestaties

Standaard levert de EA888-viercilinder in de Golf R 320 pk en 420 Nm. In principe al heel erg veel, natuurlij (check hier de Golf 8 R rijtest). Het bedrijf kwam een tijdje geleden al tot 444 pk aan vermogen en 564 Nm aan koppel. Maar nu is de auto serieuzer aangepakt. Dit zorgt ook voor serieuzere prestaties.

Dat begint al met het Italiaanse schoeisel. De banden komen van Pirelli (P Zero) en de velgen zijn van OZ Racing, namelijk de Ultraleggera HLT. Deze gesmede wielen zijn aanzienlijk lichter en zorgen voor een lager onafgeveerd gewicht. De remmen zijn bijna exotisch te noemen: 380 mm keramische schijven met enorme remklauwen met zes zuigers. Dat zie je niet snel op een Golfje, maar de HGP Golf R heeft het. De reden laat zich raden: deze Golf is snel, heel snel.

Topsnelheid HGP Golf R

De motor is dan ook flink onder handen genomen Er is een nieuw custom uitlaatsysteem met sport-katalysatoren én OPF. Die zit er gewoon op, dus je kan door de TüV de auto laten keuren. Daarnaast is er een Wagner-intercooler en zijn er wat kunststof pijpen vervangen door siliconen items. Tevens is er een sportfilter van K&N gemonteerd. Maar de piece de résistance is natuurlijk de hybride turbo van HGP. Het resultaat: 526 pk en 629 Nm!

De prestaties zijn dan ook ongekend. Van 100 naar 200 km/u accelereren duurt slechts 7,5 seconden, precies even snel als een nieuwe 911 GT3! De topsnelheid bedraagt 325 km/u, ietsje sneller dan de Porsche.

Foto & Videocredits: MotorOliTV