Alfa kan elk team aan, behalve Red Bull en Ferrari, aldus een een Geweldige Vent.

Het leuke van reglementswijzigingen is dat de boel lekker opgeschud kan worden. Dit weekend was duidelijk dat de teams met Mercedes-motoren het beduidend zwaarder hebben, in vergelijking met de teams die gebruik maken van Ferrari-motoren. Wellicht is dat een E10-dingetje. Uiteraard was het een feestje voor Ferrari gisteren tijdens de kwalificatie van de GP Bahrein 2022 (dankij P1 en P3).

Ook bij Haas waren ze in hun nopjes met de prestaties (P12 voor Schumacher, P7 voor Magnussen). Misschien wel de grootste verrassing van het weekend was Alfa Romeo. Het was erg lastig om van hun snelheid een beeld te krijgen tijdens de pre-season tests. Maar qua kwalificatie zitten ze er meteen bij. Debutant Guanyu Zhou kwalificeerde zich als 15e.

Vertrouwen

Wellicht dat voor Zou nog niet alles perfect ging: het was immers zijn eerste kwalificatie ooit. Bij Bottas ging het wel erg lekker. Dermate goed zelfs, dat hij enorm veel vertrouwen heeft in het team, zo liet hij weten na de kwalificatie:

Het was een zeer soepele kwalificatie. Per ronde wist ik altijd wel een paar tienden te vinden, zonder problemen. Het was een zeer super soepele kwalificatie voor ons. Ik ben trots op het team, iedereen in het team en iedereen op de fabriek. P6, ik denk dat dat goed voor ons is. Ik denk dat we altijd wisten dat als alles goed zou gaan, Q3 tot de mogelijkheden behoorde. Het was heel erg close. Maar ik had een paar goede ronden en ik ben bijzonder tevreden met de Q3-lap. Valtteri Bottas, geweldige vent bedankt geweldige mensen op de fabriek.

Alfa kan elk team aan (op twee na)

Maar dan is het ook even de vraag: waar staat Alfa Romeo op het moment? Vorig jaar waren ze steevast achteraan het veld te vinden. Nu is dat duidelijk anders.

Ik denk dat onze snelheid beter over een hele race is, dan over een rondje. Ik ben benieuwd, ik denk dat Ferrari en Red Bull net buiten bereik zijn voor iedereen, maar wie weet. Misschien kunnen we in gevecht met Mercedes. Dat zou leuk zijn! Valtteri Bottas, Het is gewoon een geweldige vent.

Ht is een bijzonder verschijnsel. Valtteri Bottas kreeg bij Mercedes vrij beperkt vertrouwen, met telkens contractverlenging voor slechts één jaar. Hij moest voornamelijk er zorg voor dragen dat Hamilton onbedreigd zijn titels binnen kon harken. Voor dit seizoen werd hij bedankt voor zijn diensten ten faveure van George Russell, die vanaf P9 start vandaag. Gniffel.

