“Haas kan nog sneller met Magnussen”, aldus Steiner

Volgens de teambaas zit er nog veel meer in het vat.

Het was toch een dingetje afgelopen seizoen: ga je door met ontwikkelen van de 2021-auto, of gooi je voor dat jaar de handdoek in de ring en focus je je op 2022? Alleen die vraag al durven stellen, betekende (volgens de kenners) dat je niets begreep van F1.

Daarom is het zo frappant dat de teams die al vroeg in 2021 naar 2022 keken, er nu gewoon staan. Alfa Romeo doet het uit de kunst, Ferrari is het te kloppen team en kijk eens naar Haas! Dat was vorig jaar ‘Team Bezemwagen’, maar dit jaar lijken ze keurig het middenveld mee te kunnen strijden.

Haas kan nog sneller

Volgens Gunther Steiner zit er echter nog (veel) meer in het vat, volgens hem kan Haas nog sneller. Dat laat hij weten aan Autosport. Dat komt voornamelijk door de coureur Kevin Magnussen. Daarbij haalt hij een paar voorbeelden van vorig jaar aan: Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Die coureurs hadden vorig jaar zeker een race of zes, zeven nodig om aan de nieuwe auto te wennen:

Kun je je voorstellen hoe hij het over zes á zeven races zal presteren? Als hij net als die andere coureurs is. Ik denk dat hij in goede vorm is, maar ik ben er oprecht van overtuigd dat er nog veel meer in zit. Je kunt namelijk niet in deze auto’s plaatsnemen en meteen op 100% zitten. Dat gaat gewoon niet gebeuren, dus er is nog meer in het vat. Ik ben daarom ook optimistisch over het gehele team. Voor Mick is het ook goed, want hij kan nu op een hoger niveau vechten met zijn teammaat. Günther Steiner, zei geen één keer ‘vak’ in bovenstaande alinea’s.

Plan pakt goed uit

Gunter Steiner is natuurlijk onze favoriete teambaas in de Drive To Survive-series. Hun plan was altijd al om 2021 te laten voor wat het is en vol in te zetten voor 2022. Dat lijkt goed uit te pakken.

Nikita Mazepin droppen was ook een steengoede move in sportief opzicht. De kans lijkt ons klein dat hij het net zo goed als Magnussen zou doen. Schumacher zal dus, zoals Gunther al zegt, extra hard aan de bak moeten.

