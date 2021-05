Hier, de lekkerst samengestelde BMW 3 Serie op Marktplaats - Autoblog.nl

Opvallen met een ‘gewone’ BMW 320i? Dit exemplaar van een reguliere BMW 3 Serie op Marktplaats is aangekleed met een heerlijk Individual kleurtje.

Ergens vindt iedereen het leuk als er van jouw auto maar ééntje is. Als jij een BMW 3 Serie (G20) koopt, zal vast niet iedereen exact hetzelfde exemplaar hebben. En toch, je hebt de keuze uit veertien kleuren waarvan een hoop zwart, grijs, wit of donkerblauw zijn. Deze ‘restwaardekleuren’ zijn populair en het doemscenario dat er een identieke G20 naast jouwe komt te staan, bestaat dan.

Individual

Eerste wereldproblemen ten top, daar niet van, maar er is een oplossing. BMW heeft namelijk nóg meer opties naast de standaard configurator. Denk aan wat Q is voor Aston Martin of Mulliner voor Bentley: jouw BMW kan écht individueel worden. Daarom heet dit ook BMW Individual. Zo kun je naast Melbourne Red of Sunset Orange een enorm scala aan kleuren bestellen, alles wat je hartje begeert. Wie wil weten hoe dat eruit ziet: BMW heeft een speciale Individual configurator.

BMW 3 Serie Individual

Dat alles brengt ons bij een occasion die we vinden op Marktplaats. Nou is het een mening, maar dit zou wel eens de lekkerst samengestelde BMW 3 Serie van Marktplaats kunnen zijn. Het gaat om een BMW 320i (G20) die een scala aan Individual opties heeft ontvangen.

Verde Ermes

Om te beginnen: de lakkleur. Deze donkergroene tint luistert naar de naam Verde Ermes en er zullen (nog) niet veel 3 Series van deze generatie zijn die zo gespoten zijn. Ook al zijn er veel BMW’s (vooral duurdere exemplaren of M-modellen) in deze kleur, het is van origine een kleur van Lamborghini. Vandaar de Italiaanse naam. Kijk, dat is ineens een mooi pronkstuk. Een BMW 320i met een vleugje Lamborghini.

Verder

Naast de lakkleur is de BMW 3 Serie op Marktplaats ook voorzien van andere Individual goodies. Zo is alles van buiten zwart met dank aan het Individual Shadowline pakket en optionele Y-spaak 20 inch (Type 795M) velgen. Tenminste, die zitten er nu op, de advertentie meent dat er 18 inch Bi-spoke (Type 790M) velgen op zitten. Nou zijn zwarte velgen niet de beste keuze als het aan ondergetekende ligt, maar 18 inch is ook niet geweldig. Hopelijk mag je dus nog onderhandelen om deze dikke 20-inchers te houden. Het enige beetje kleur krijg je door M Performance remmen met blauwe remklauwen.











Green over tan

Gelukkig gaat het feestje nog even door in het interieur. Om het hier geen zwarte duisternis te maken is een geweldige contrastkleur voor Verde Ermes gekozen op de stoelen. De BMW 3 Serie Individual op Marktplaats heeft stoelen en de onderste helft van het interieur in Individual ‘Merino’ Tartufo. Een klassiek gevalletje green over tan, of in dit geval bruin, dus. Naast de kleur van de stoelen komen ook het zwarte leer boven op het dashboard, de hemelbekleding en de interieurlijsten in Piano Black bij Individual vandaan. Bovendien is dat slechts een greep uit de volledig optielijst: het is een zeer complete 320i.

Nieuw

Dat mag ook wel, want deze BMW 3 Serie Individual op Marktplaats is niet voor prijspakkers. Toegegeven, het gaat om een nieuw exemplaar dus afschrijving heeft zijn werk (nog) niet kunnen doen. Deze BMW 320i uit 2021 moet zijn nieuwe baasje 76.258 euro kosten. Dan heb je wel een écht unieke BMW 3 Serie. Een beetje lef tonen en wegrijden in de lekkerste 3 Serie van Marktplaats (en misschien wel van het land) doe je bij deze advertentie.