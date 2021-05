Updates voor BMW 325d - Autoblog garage - Autoblog.nl

We gaan even kijken naar alle updates voor de BMW 325d.

Vorige aflevering van Autoblog garage van de BMW 325d was eigenlijk een proloog. Kort door de bocht was het een aankondiging van wat er zou gaan komen. Want de auto werd opgehaald bij de garage, vlak voor het moment van publicatie vorige keer. Dus het werd lastig om dit nog even erbij te proppen. Daarbij willen we ditmaal even iets dieper ingaan op de verschillende modificaties en hoe het heeft uitgepakt. Meer gratis content!

Als we het hebben over een auto die ‘goed stuurt’ kan dat eigenlijk van alles betekenen. Het is niet simpelweg dat de handling wel of niet goed is. Er zijn enorm veel factoren die bepalen hoe een auto rijdt. In standaardvorm rijdt een E91 niet slecht, maar ook absoluut echt niet bijzonder (en al helemáál niet wat BMW belooft in de folder). Sterker nog, je zou van een BMW een veel sportievere auto verwachten. En dan te bedenken dat ik een F31 niet heb overwogen omdat deze te comfortabel is… Daar moet je echt veel aan veranderen voordat het een beetje rijdt zoals het hoort.

Onze 325d duurtester heeft een aangepast onderstel van Bilstein in combinatie met Eibach-veren. Met de Bilstein B12 Pro-kit lever je een klein beetje comfort in (zo’n 10%), maar win je enorm veel. De auto wordt veel strakker en dempt veel relaxter en directer. Er is simpelweg meer controle en rust aan boord. Maar als je er echt voor gaat zitten, wekte het geheel tot nu toe iets minder vertrouwen op zoals de Alfa deed. De BMW 325d rolt namelijk best veel over zijn lengte as. Een Alfa 159 of Lexus IS250 hebben dit (veel) echt beter voor elkaar. Sterker nog, zelfs een Audi A4 van deze periode rolt minder. Daarom hebben we gekozen voor de Eibach Anti-Rollbar kit.

Betere beheersing

Gelukkig, het is rollen verleden tijd met de anti-rollbars. Het is een set van twee. Een hele dikke (28 millimeter) aan de voorzijde en een dunner exemplaar (15 millimeter) achter. Bij de eerste rotonde merkte ik het verschil al meteen. Je kan de auto nu véél harder door een lange bocht jagen. Met name aan de voorzijde is de BMW minder beweeglijk en kun je de massa nu veel beter beheersen. Lange doordraaiers, rotondes, inritten: het wordt nu allemaal veel leuker, veiliger én comfortabeler.

Je kan ook beter spelen met de massa. En het mooie van de anti-rollbars is dat de kosten erg meevallen plus dat er verder geen nadelen zijn. Het comfort is namelijk gelijk gebleven. Rijdt de oude Alfa 159-duurtester alsnog beter nu? Eh, nee. Dat is niet meer het geval. Eindelijk, na vele modificaties is de BMW een stuk beter op alle fronten. Check hier het filmpje van Eibach om te zien wat de verschillen zijn:

Oldschool

Ook lekker, in tijden van kunstmatige elektronisch aangestuurde onderstellen voelt het onderstel van de E91 heerlijk progressief en old-school aan. De reden waarom fabrikanten dit zelf niet doen is simpel: adaptieve systemen verkopen beter in de showroom en verbergen de mindere (en soms goedkopere) hardware. Wel een nadeel: Eibach laat je serieus lang wachten. Net als het onderstel duurde het meer dan een maand voor dat de onderdelen binnen waren. Tegenwoordig kunnen complete auto’s sneller geleverd worden. Tip: bestel het via een Duitse leverancier. Dan heb je het vaak binnen 2-3 dagen binnen en vaak is het nog goedkoper ook. Ook even een puntje van aandacht: het subframe aan de achterzijde moest eraf voor montage, dus de boel moest opnieuw uitgelijnd worden.

Over de dakrails kan ik kort zijn: dat had ik ook veel eerder moeten doen. Het is typisch zo’n accessoire waar je niet bij stilstaat. Persoonlijk ben ik niet zo van de FULL OPTIONS, want ik gebruik het meeste toch nooit en het kan c.q. gaat allemaal kapot. Maar ondanks dat ik niet direct iets op het dak wil monteren, zien ze er uitstekend uit. In de comments werd aangegeven dat het zonder dakrails eruit ziet als een ‘blote konten auto’ en sindsdien kon ik dat niet meer ‘niet’ zien.

Het maakt de auto af qua uiterlijk, naar mijn mening, die ik dus ben toegedaan na diverse comments! Het zijn de rails die op het laatst werden geleverd op de E91, dus gewoon OEM en period correct. Ik heb nog geen dakdragers (of een dakkoffer), maar dat kan vast wel geregeld worden voor de komende vakantie. Houd er wel rekening mee dat de hemelbekleding losgehaald moet worden om ze te (de)monteren. Het is wel even een klusje.

Dit is een heel simpele ingreep die meteen al positief uitpakte. Toen ik de auto ophaalde, lagen alle onderdelen in de kofferbak. Normaliter zakte de auto dan ver door zijn achterveren, zoals alle BMW E9X-modellen. Maar dankzij het slechtwegenpakket (onderdeelnummer 33536769473) niet meer.

Dit is zonder het slechtwegenpakket, de auto is leeg

Ik had ook de optie om de veerschotels van de Z4 (E85) te monteren, dan staat de voorkant juist wat lager. Ondanks dat dat nóg mooier is, is de oplossing met slechtwegenpakket denk ik iets praktischer. Qua rijden merk je er eigenlijk niet zoveel van. Daarvoor ook niet. Voor die paar tientjes is het een no-brainer, want ook na de Eibach-verlaging hangt de E91 dus op zijn bips. Nu niet meer.

Dit is met het slechtwegenpakket, de auto is zwaar beladen

Op zich vond ik het aluminium inleg niet verkeerd. Echter, het straalde alleen niets uit en er zaten wat krasjes op. Daarbij had ik het plastic aluminium, niet dat mooie geborstelde aluminium dat aanvoelt als metaal. Niet storend of wat niet past bij de leeftijd, maar het hoeft niet per se. Maar het houtinleg (Nussbaum Streifer) maakt een enorm verschil.

Aanvankelijk lijkt het te donker, maar na verloop van tijd went het en wordt het alleen maar mooier. In plaats van een hoop gadgets vind ik mooi houtinleg wél wat toevoegen. De sfeer aan boord is aanzienlijk aangenamer op deze wijze.

Apple Car Play systeem

Nu we het toch het interieur hebben, gaan we even verder met het Apple Carplay-systeem. Aanvankelijk was ik er niet van onder de indruk. Ik gebruik het ook niet zoveel, maar betaalde het wel (wellicht dat dat er mee te maken heeft). Maar gelukkig nodigde verkoper mij uit om alles even goed na te kijken. De aanname was eerst dat mijn garage het verkeerd geïnstalleerd zou hebben. Dat bleek echter niet het geval. Wel kon de enorme galm bij het bellen eenvoudig via de geluidsinstellingen verholpen worden. Het koppelen van mijn iPhone moest nu ook sneller gaan.

Minpunten Apple Carplay

En nu? Misschien moet ik mijn verwachtingen bijstellen. Mijn telefoon koppelen lukt nooit de eerste keer, daarvoor moet ik in de settings gaan klungelen en dan lukt het wel altijd. Ook vreemd, bij mij zit de galm er niet in, bij mijn vriendin is ‘ie weer terug. Wel gaat het koppelen bij haar direct en soepel. Nadeel: de telefoon koppelt ook wanneer je het niet wil. Dus als zij in de woonkamer zit en ik met mijn sleutel open, koppelt het systeem haar telefoon direct. Heel onhandig als je aan het bellen bent. Aan de andere kant, als alles eenmaal werkt, werkt het prima.

Pluspunten Apple Carplay

Er zijn echt voldoende pluspunten aan het systeem. Denk aan Waze, Spotify, Apple Music, Google Maps. Want dat soort apps werken allemaal erg soepel, vloeiend en vanzelfsprekend op het systeem. Heel af en toe wordt je er nog uitgegooid, maar over het algemeen werkt het redelijk goed. Op lange afstanden werkt het uit de kunst (omdat je dan veel minder aan het koppelen bent). Kan ik het systeem ook aanraden? Ja, dat wel. Je iDrive-systeem blijft namelijk gewoon functioneren en is een handige backup. Echter, laat het wel installeren door de partij waar je het koopt. Want dat scheelt enorm veel kosten en gezeur. Als je de enige bestuurder bent, vervalt het grootste nadeel. Ook wel leuk, het systeem kan met ‘de albumscovers’ meekleuren:

Zomerwielen wissel

Eindelijk is het is zover, want de zomerwielen liggen er weer onder. De wintervelgen met allseason-banden hebben een prima taak geleverd. Daar gaan we uiteraard een andere keer iets dieper op in. In de tussentijd worden de winterbanden nu gestald op een hondje in de schuur.

De Dunlops zijn een verademing in vergelijking met de allseasons. Want ze bieden heel erg veel grip, meer comfort en produceren minder geluid. Naar mijn mening is het echt een topbandje, deze Dunlop SP Sportmaxx RT2. Dan de looks, want daar is een kleine wijziging. De zwarte naafdopjes waren voor mij wel even wennen. Maar voor de afwisseling is het wel leuk en het staat op zich prima. Ik heb geen imitatie BMW-dopjes overwogen, je doet immers ook geen imitatie Heinz ketchup op een goede tournedos.

Reparatie: tankdop en kachelmotor

Dan nog de kleine reparaties. Het rubbertje dat de auto bij de tankdop moet houden (of andersom, het is maar hoe je ernaar kijkt) is vervangen. Het is een klein detail en kost slechts twee tientjes. Je krijgt er ook meteen een nieuwe tankdop bij. Dan de piepende kachelmotor, dat is een zeer veel voorkomende kwaal bij de E9X en E6X. Bij de E6X (5 Serie) kom je er lastig bij, maar bij de E9X (3 Serie) is het dus geen probleem. De motor is eruit gehaald en ingesmeerd. Er is nu geen geluid meer. Nice.

Onderhoud

Een belangrijke omissie is het onderhoud. Ondanks dat het op de planning stond, heb ik het toch niet laten uitvoeren. Vanwege corona worden er minder kilometers behoorlijk meegereden, De garagehouder (een top BMW-specialist die maar wat graag aan klassiekers, V10’s en Alpina’s sleutelt) wilde het graag doen, maar gaf aan dat het nog lang niet nodig was. Ook al zou ik de intervallen flink inkorten, was het nog veel te vroeg. Wel zag de garagehouder enkele kleine spoortjes koelvloeistof. Dat moeten we uiteraard zo snel mogelijk verhelpen. Dat gaan we hoogstwaarschijnlijk doen in combinatie met een nieuwe waterpomp. Als je dan toch bezig bent…

Kosten

Uiteraard vermelden we ook de kosten even weer. Uiteindelijk vielen de kosten allemaal heel erg mee. Zoals verwacht zitten de meeste kosten in het werkplaatstarief. Dat lijkt met 8 gewerkte uren een hoop, want met name de tankdop en wielwissel is zo gedaan. Vergeet niet dat voor de anti-rollbar het achterste subframe verwijderd moet worden en voor de dakrails is dus de dakbekleding losgehaald. Wellicht had ik het met een YouTube-video’s en online tutorials zelf kunnen doen, maar dan was het een project van een paar dagen plus de garantie dat er iets kapot zou gaan.

Onderdeel Kosten Brandstofdop 25,29 Adapter slechtwegenpakket 14,76 Uitlijnen 3D 69,50 Kleinmateriaal 5 Arbeidsuren 476 Leenauto BMW X5 39 Subtotaal 629,55 BTW 132,21 Totaal 761,76

Eerder in deze serie:

Deze auto’s staan nog meer in de Autoblog Garage:

Dit was zeker niet de laatste update van de BMW 325d duurtester. Heb jij nog suggesties, ideeën of aanbevelingen voor modificaties aan de BMW duurtester? Laat dan het weten, in de comments!