Hier is de vernieuwde Mercedes-AMG E-klasse - Autoblog.nl

In één klap alle varianten van de Mercedes-AMG E-klasse op je beeldscherm. Van 435 pk tot en met 612 pk!

Na de Mercedes-Benz E-klasse facelift konden de AMG-modellen natuurlijk niet achterblijven. Op deze najaarsdag brengt Mercedes-AMG het zonnetje in huis in vorm van de E53 en E63. Van sedan tot estate en van coupe tot de cabriolet. Voor ieder is er wat te kiezen.

Helaas zijn we geen Oprah Winfrey en kunnen we je er eentje toewijzen. Daar wilt Mercedes-AMG toch echt eerst wat pegels voor zien. Hoeveel weten we nog niet, daar komt in een later stadium een antwoord op.

Aan het recept van de Mercedes-AMG E-klasse varianten is niets veranderd. Zo heb je nog altijd 435 pk in het geval van de E53, met een tijdelijke 22 pk boost dankzij de mild hybride constructie. De E63 is goed voor 571 pk of zelfs 612 pk met de E63S.

Het snelste ben je met de Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ sedan. Deze sprint in 3,4 seconde naar 100 km/u met een begrensde topsnelheid van 300 km/u. Standaard heb je in alle gevallen een 9-traps AMG SPEEDSHIFT automaat.

De AMG’s hebben altijd de inmiddels welbekende Panamericana grille. Het speciale is daar wel vanaf. Tegenwoordig zie je die grille ook op A 160 lesauto’s, maar dat geheel terzijde.

De Mercedes-AMG E-klasse facelift kun je herkennen aan de nieuwe koplampen, achterlichten en bumpers. Ook is er nieuwe keuze voor de velgen. In het interieur tref je het nieuwe Mercedes sportstuur en twee joekels van schermen.