Ferrari Omologata is een one-off 800 pk monster - Autoblog.nl

Voor de tiende keer presenteert Ferrari een V12 one-off. De Ferrari Omologata is een one-off met 812-invloeden.

Soms is het even kijken welke basis Ferrari heeft genomen voor zijn one-off project. Met de nieuwe Ferrari Omologata is het in één oogopslag duidelijk waar we mee te maken hebben. Het complete uiterlijk van de auto laat zien dat de Italianen een 812 Superfast bij de kladden hebben gepakt.

Natuurlijk zegt Ferrari dat de Omologata een knipoog is naar het verleden. Tja, dat verhaaltje kennen we nu inmiddels wel. Feit is dat hier weer een heerlijk apparaat staat. Voor zover bekend heeft Ferrari niets gedaan aan het recept van de V12. Prima, want met 800 pk uit een atmosferische 6.3-liter V12 zit de Omologata niet bepaald verlegen om vermogen.

De auto is gebouwd in opdracht van een Europese klant van Ferrari. Een dergelijke auto laten bouwen kost al gauw een miljoentje of drie. Het merk heeft al vaker met het one-off bijltje gehakt en dit is de tiende keer dat het er eentje met een V12 betreft.

Ferrari zegt twee jaar geleden met dit Omologata project te zijn begonnen. De opdracht klonk als volgt. Maak een tijdloze GT met invloeden uit het verleden in een modern sausje. Zie hier het resultaat. Het merk zegt dat alleen het windscherm en de koplampen direct van de 812 Superfast zijn overgenomen. Alle andere componenten zijn uniek voor de Omologata.

Als de eigenaar deze Ferrari Omologata ooit gaat verkopen is het geen garantie dat deze persoon er winst op gaat maken. Zo is de Ferrari Sergio ook een zeer exclusief model, maar werd een exemplaar op een veiling in 2018 ook niet eenvoudig verkocht.