De meest luxe Mercedes Sprinter ombouw voor 24.000 euro - Autoblog.nl

Een luxe Mercedes Sprinter rijden? Dat kan als je de jongens en meiden van AddArmor inschakelt. Zit je meteen veilig ook.

Je kunt je vast nog wel Pimp My Ride op MTV herinneren. Een stoere Xzibit die met zijn team auto’s omtovert tot de meest krankzinnige resultaten. Deze heerlijke vorm van pulp TV komt naar boven bij het zien van de luxe Mercedes Sprinter in dit topic.

Het Amerikaanse AddArmor heeft de bedrijfswagen flink aangepakt. Met een vanafprijs van 28.000 dollar toveren ze de Mercedes Sprinter om tot een luxe apparaat. Het bedrijf zegt het busje speciaal te hebben ontwikkeld voor CEO’s, beroemdheden, atleten en individuen die gebaat zijn bij een stukje extra veiligheid.

Je ziet het er niet aan af, maar de luxe Mercedes Sprinter zit vol veiligheidsfeatures om jezelf en anderen te beschermen. Deze bedrijfswagen beschikt over een setje pepperspray bussen, een rookmachine en zelfs een speaker die een irritant geluid kan produceren om omstanders op afstand te houden.

De banden onder de bedrijfswagen zijn runflat varianten zodat je kunt doorrijden met kapot rubber. Zit je echt in de penarie, dan heb je 24/7 toegang tot een veiligheidsteam dat je kan helpen. Dit laatste is overigens wel een optie. Het pakket begint bij 28.000 dollar, dat is omgerekend zo’n 24.000 euro. Je moet dan wel zelf een nieuwe bestelbus kopen, want de prijs is ombouw exclusief auto.