Niet alleen in een Tesla trouwens, het is om het even in welke elektrische auto. Maar Tesla stond qua aantal letters net wat beter in de kop.

Auto’s worden stiller, soepeler en comfortabeler, maar toch hoor je steeds vaker dat mensen zich juist in een elektrische auto misselijk voelen. Dat blijkt niet zo gek te zijn, en het heeft weinig met de auto zelf te maken. Het zit vooral in ons hoofd. Letterlijk.

Onze hersenen proberen continu te begrijpen wat er gebeurt terwijl we bewegen. Normaal gesproken klopt dat plaatje. Je hoort een motor, voelt het schakelen en merkt wanneer een auto versnelt of afremt. In een elektrische auto ontbreken veel van die signalen.

De auto trekt stil en gelijkmatig op en vertraagt vaak al zodra je het gaspedaal loslaat. En dat gebeurt ook nog eens met een enorme snelheid… Je lichaam beweegt dus wel, maar je hersenen krijgen minder aanwijzingen dat die beweging eraan komt. Je hebt het zelf vast ook weleens meegemaakt.

Hierom word jij misselijk in een optrekkende Tesla

En daar gaat het mis. Dat gevoel van verwarring is eigenlijk een oud beschermingsmechanisme van onze hersenen. Vroeger betekende zo’n mismatch tussen wat je ziet en wat je voelt vaak dat je iets verkeerds had gegeten. Het lichaam reageerde dan met misselijkheid, want dat spul moet eruit. En precies dat systeem zit er nog steeds in, alleen wordt het nu soms geactiveerd door moderne techniek.

Vooral passagiers hebben er last van. De bestuurder weet wat er gaat gebeuren en stuurt zelf, waardoor het brein beter voorbereid is. Wie achterin zit, wordt verrast door het soepele optrekken en afremmen.

Het ironische is dus dat juist de eigenschappen die elektrisch rijden zo comfortabel maken, voor sommige mensen het tegenovergestelde opleveren. Niet omdat er iets mis is met de auto, maar omdat ons lichaam nog steeds reageert alsof we ergens in die grot met onze knuppel iets verkeerds hebben doodgeslagen en opgegeten…

En is er iets aan te doen? Poeh, niet bijster veel. Vraag of je zelf mag rijden en ga niet achterin zitten. Maar verder is het dus helaas in onze genen geprogrammeerd.