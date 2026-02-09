Autoblog Foto van de Maand – Januari 2026

De fotografen hebben afgelopen maand goed gebruik gemaakt van de sneeuw.

Klimaatverandering of niet, in januari werden we weer getrakteerd op een ouderwets portie sneeuw. Dit biedt natuurlijk kansen voor de fotografen in ons midden. Dat zien we ook terug in deze editie van de Foto van de Maand. Eigenlijk is het jammer dat we maar drie plekken hebben, want er waren nog veel meer leuke sneeuwfoto’s.

Voor de winnaar ligt er wederom een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaar. Meervoudig winnaar Rowan van den Bragt (@Row1) neemt in de jury plaats als gastjurylid. Verder velt ons nieuwe vaste jurylid Noortje Blokland haar oordeel over de foto’s.

@vantoorphotography zocht de sneeuw op met een dikke Range Rover Velar SVAutobiography. Dat leverde deze mooie kerstkaart op.

Noortje: “De lange, rechte weg geeft de auto echt een gevoel van richting en avontuur. Cool perspectief! Het winterse bos werkt als een rustig decor waarin de auto vanzelf de hoofdrol pakt. Door het hoge standpunt (vermoedelijk met behulp van een drone?) voelt de foto ruim en doordacht aan. Een origineel beeld dat sfeer en symmetrie goed combineert.”

Machiel: “Eenvoudige composities zijn altijd de beste. Dit is daar een mooi voorbeeld van. De donkere weg te midden van een witte omgeving creëert een ijzersterke symmetrische compositie. Het nadeel is dat de zwarte auto een beetje wegvalt tegen het asfalt, maar verder is het een hele fijne plaat.”

Rowan: “Prachtig lijnenspel, de weg loopt mooi weg (haha) in het beeld. De Range Rover doet het ook altijd goed in zo’n landschap.”

@flyingduckman maakte van de sneeuw gebruik om wat foto’s te schieten van zijn eigen auto: een 2CV. Dit levert hem een plekje in de top 3 op.

Machiel: “Een lekker dramatische foto, met de prachtige wolkenpartij. De 2CV ziet eruit alsof ‘ie bezig is aan een barre tocht door Siberië, maar de foto is gewoon gemaakt op de Needse Berg in Gelderland. Wederom een simpele, maar krachtige foto.”

Noortje: “Dit lijkt wel een schilderij. Prachtig licht/donker contrast waarbij de fotograaf er goed in geslaagd is om de details in de lucht goed zichtbaar te houden & tegelijkertijd de schaduwen van de auto licht genoeg zodat het geen zwart silhouet wordt dat tegen een “uitgebeten” lucht afsteekt. Perfecte balans dus, ook qua structuren: het schilderachtige, zachte wolkendek steekt mooi af tegen de rauwe, door de tijd gesleten lak.”

Rowan: “De foto geeft haast een buitenaardse sfeer, met het besneeuwde landschap, de dramatische lucht terwijl er toch nog een zonnetje doorheen schijnt, dat zorgt voor een prachtig silhouet van de 2CV. De gouden regel van de compositie is ook perfect toegepast.”

We gaan van de ene Franse auto naar de andere, maar het verschil kon niet groter zijn. @jonaskeppensphotography kreeg de opdracht van zijn baas om diens Formule Renault te fotograferen. Die taak heeft hij met verve vervuld.

Noortje: “Oef. Mijn eerste gedachte: in deze serie zit véél tijd en precisiewerk. Symmetrisch belichten is sowieso al een vak apart, maar bij een F1-wagen zeker; vanwege alle extra randjes en details. Knap gedaan. Ook mooi om te zien hoe er met de kleuren is gewerkt (in de achtergrond komt het blauw van de auto extra nadrukkelijk terug). Het is alsof je naar de opening van een film zit te kijken; mysterieus, cinematic, vol met rook en tegelijkertijd staat de F1 auto op een vrij ongebruikelijk plek, verstopt in een magazijn. Al deze elementen zorgen voor een heel interessant beeld. Chapeau!”

Machiel: “Een Formule-auto mooi op de foto zetten in een schuur is best een uitdaging, maar Jonas heeft er absoluut wat moois van gemaakt. De auto is heel mooi uitgelicht, waarbij geen enkel detail verloren is gegaan. De donkere achtergrond in combinatie met de schaduw op de vloer creëert een mysterieuze setting. Vakwerk!”

Rowan: “Erg bijzonder niet-alledaags object, en erg mooi uitgelicht. Bij deze foto werkt het juist erg mooi dat het object exact in het midden staat, het trekt direct je aandacht.”

We hebben dus een winnaar. Gefeliciteerd Jonas! Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we opnieuw een waardebon hebben voor de winnaar. Daarnaast verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!