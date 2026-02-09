Autoblog.nl

Video: Deur open doen tijdens het rijden is nooit een goed idee

5 Reacties

Kinderslot is geen gek idee.

Iets waar motorrijders in de file geen rekening mee houden. Deuren die spontaan openslaan.

Reacties

  5. Robert zegt

    Natuurlijk is die automobilist 100% fout, maar waarschijnlijk had de motorrijder gewoon kunnen stoppen als hij met een aangepaste snelheid had gereden. Als je als motorrijder met deze snelheid tussen de filerijdende auto’s doorjakkert, dan vraag je er gewoon om. En gezien het feit dat deze motorrijder in een t-shirt op z’n tweewieler rijdt (en valt), getuigt van een verantwoordelijkheidsgevoel van een amoebe. Of aan een god-complex vol onaantastbaarheid lijdt.

