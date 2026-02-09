Video: Deur open doen tijdens het rijden is nooit een goed idee

Kinderslot is geen gek idee.
Iets waar motorrijders in de file geen rekening mee houden. Deuren die spontaan openslaan.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 5 Reacties
autodrome zegt
Hoe dom kan je zijn, totaal de verantwoordelijkheid van bestuurder.
mashell zegt
Bertus reed oerend hard tussen de file door en Tinus kwam er vlak achteraan.
Bert zegt
Kleding deugt niet en snelheid te hoog.
Er tussendoor rijden wordt un Nederland gedoogd, maar als iemand de deur opent, ben je als motorrijder wel de Sjaak.
Jozo zegt
Arme drommel krijgt het wel voor zijn kiezen, rijdt zijn maat ook nog even over hem heen
Die overigens wel heel rustig blijft
Robert zegt
Natuurlijk is die automobilist 100% fout, maar waarschijnlijk had de motorrijder gewoon kunnen stoppen als hij met een aangepaste snelheid had gereden. Als je als motorrijder met deze snelheid tussen de filerijdende auto’s doorjakkert, dan vraag je er gewoon om. En gezien het feit dat deze motorrijder in een t-shirt op z’n tweewieler rijdt (en valt), getuigt van een verantwoordelijkheidsgevoel van een amoebe. Of aan een god-complex vol onaantastbaarheid lijdt.