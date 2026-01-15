Video: Nonchalante Tesla sloopt zichzelf

Armpje uit het raam. Een casual Tesla Model Y crash.
De Model Y staat in de rijbaan om rechtdoor te gaan. Maar accelereert flink om toch linksaf te slaan. Niet rekening houdende met het feit dat de tegenliggers ook groen hebben..
Reacties
TheMaster zegt
Heftig nieuws, ik ben blij dat jullie dit even met de wereld willen delen!
ty5550 zegt
Wat een eikel
Jozo zegt
Je moet wat als je verkeerd voorgesorteerd staat…
Kia rijder zet van schrik zijn ruitenwissers aan
Robert zegt
Rijbewijs laten inleveren en nooit meer teruggeven aub.
joppe zegt
Wat is dit voor Kia?
potver7 zegt
Heeft Elon al gereageerd?