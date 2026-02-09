Autoblog.nl

Terugroepactie: deze BMW’s kunnen in de fik vliegen na het starten

9 Reacties

Wel starten, niet onbeheerd achterlaten

BMW staat bekend om rijplezier, strakke lijnen en sappige slogans als Freude am Fahren. Waar ze niet om bekend staan: brandgevaar. Toch is dat precies de reden waarom de fabrikant even een terugroepactie heeft aangekondigd voor bijna 575.000 modellen wereldwijd.

De boosdoener is deze keer de startmotor. Meer specifiek: de magneetschakelaar daarvan kan versneld slijten, met kortsluiting als mogelijk gevolg. En zoals we allemaal weten: kortsluiting en auto’s zijn geen vrienden. De RDW beoordeelt het risico dan ook als ernstig, met kans op brand en zelfs letselschade. Super toll!

Even niet weglopen

BMW adviseert eigenaren inmiddels iets wat je liever niet hoeft te lezen: laat de auto na het starten niet onbeheerd achter. Met andere woorden: start ‘m, blijf ernaast staan en hoop dat alles goed gaat. Premium ownership, gepeperd met een vleugje spanning.

Wat gaat BMW doen?

Gelukkig is de oplossing redelijk rechttoe rechtaan. Eigenaren moeten contact opnemen met de merkdealer, waar de startmotor wordt vervangen. Kosten zijn uiteraard voor BMW, zoals het hoort. Tot die tijd is het vooral een kwestie van opletten en niet denken: ‘ach, dat zal wel meevallen’.

Deze modellen zijn betrokken

De terugroepactie geldt voor:

  • BMW 2 Serie
  • BMW 3 Serie
  • BMW 4 Serie
  • BMW X1, X3, X4, X5 en X6

Kortom: rijd je BMW en heb je geen brief gehad? Check dan even de website van BMW en plan dat dealerbezoek. Liever een nieuwe startmotor dan een kampvuur op de oprit.

  3. vodgen zegt

    Het rijtje met modellen in bovenstaand artikel die in aanmerking komen voor de terugroepactie is niet juist.
    Mijn Z4 G29 moet ook terug volgens de brief. Volgens de RDW is dit de lijst: https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepactie.aspx?mgpnummer=MGP250362
    De complete lijst omvat de volgende modellen:
    BMW 1 SERIE
    – BMW 2 SERIE COUPE
    – BMW 3 SERIE LANG
    – BMW 3 SERIE LIMOUSINE
    – BMW 3 SERIE TOURING
    – BMW 4 SERIE CABRIOLET
    – BMW 4 SERIE COUPE
    – BMW 4 SERIE GRAN COUPE
    – BMW 5 SERIE LIMOUSINE
    – BMW 5 SERIE TOURING
    – BMW 6 SERIE GRAN TURISMO
    – BMW 7 SERIE LIMOUSINE
    – BMW X3
    – BMW X4
    – BMW X5
    – BMW X6
    – BMW X7
    – BMW Z4

  7. 727pk zegt

    Ene… wie start z’n auto om ‘m daarna onbeheerd achter te laten? Nogal overbodig advies om dat vooral niet te doen. Zal aan mij liggen, maar ik rij doorgaans weg nadat ik min auto gestart heb

