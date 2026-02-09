Terugroepactie: deze BMW’s kunnen in de fik vliegen na het starten

Wel starten, niet onbeheerd achterlaten

BMW staat bekend om rijplezier, strakke lijnen en sappige slogans als Freude am Fahren. Waar ze niet om bekend staan: brandgevaar. Toch is dat precies de reden waarom de fabrikant even een terugroepactie heeft aangekondigd voor bijna 575.000 modellen wereldwijd.

De boosdoener is deze keer de startmotor. Meer specifiek: de magneetschakelaar daarvan kan versneld slijten, met kortsluiting als mogelijk gevolg. En zoals we allemaal weten: kortsluiting en auto’s zijn geen vrienden. De RDW beoordeelt het risico dan ook als ernstig, met kans op brand en zelfs letselschade. Super toll!

Even niet weglopen

BMW adviseert eigenaren inmiddels iets wat je liever niet hoeft te lezen: laat de auto na het starten niet onbeheerd achter. Met andere woorden: start ‘m, blijf ernaast staan en hoop dat alles goed gaat. Premium ownership, gepeperd met een vleugje spanning.

Wat gaat BMW doen?

Gelukkig is de oplossing redelijk rechttoe rechtaan. Eigenaren moeten contact opnemen met de merkdealer, waar de startmotor wordt vervangen. Kosten zijn uiteraard voor BMW, zoals het hoort. Tot die tijd is het vooral een kwestie van opletten en niet denken: ‘ach, dat zal wel meevallen’.

Deze modellen zijn betrokken

De terugroepactie geldt voor:

BMW 2 Serie

BMW 3 Serie

BMW 4 Serie

BMW X1, X3, X4, X5 en X6

Kortom: rijd je BMW en heb je geen brief gehad? Check dan even de website van BMW en plan dat dealerbezoek. Liever een nieuwe startmotor dan een kampvuur op de oprit.