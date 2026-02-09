Toyota vindt noodloop uit voor EV’s

Elektromotor stuk? Das net geen pech als het aan Toyota ligt.

Als je rondzoemt in een EV, dan ben je je waarschijnlijk terdege bewust van de nadelen. Maar we durven te stellen dat je nog nooit stil hebt gestaan bij degene waar Toyota nu een oplossing voor heeft: als er ook maar iets in de elektromotor stuk gaat, dan wordt deze in z’n geheel uitgeschakeld en sta je dus stil.

Elektromotor is meestal niet helemaal stuk

Maar volgens Toyota hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. In een nieuw patent dat de Japanse autobouwer publiceerde, staat een workaround omschreven. Een stukkende elektromotor heeft namelijk intern niet vaak zo’n catastrofaal falen dat hij volledig uitgeschakeld moet worden. Dat betekent dat er altijd nog werkende onderdelen zijn die gebruikt kunnen worden.

De oplossing van Toyota is dan ook heel simpel: de stukke onderdelen identificeren en omzeilen en alle stroom naar de wel werkende onderdelen sturen. Daarmee heeft de autobouwer eigenlijk een soort noodloop voor elektromotoren bedacht. Een functie voor EV’s met slechts één elektromotor die ervoor zorgt dat je in veel gevallen bij problemen toch nog thuis of bij de dealer kunt aankomen.

Meer complexiteit is beter?

Het nadeel is wel dat elektromotoren extra complex worden als het patent in productie gaat. Er moeten op meerdere punten schakelaars ingebouwd worden die ervoor kunnen zorgen dat stroom omgeleid wordt en stukkende elementen dus buiten gebruik gehouden kunnen worden. Het is dan ook nog maar de vraag of Toyota ermee verder zal gaan, of het houdt bij een patent. Patenten zijn er immers om ideeën vast te leggen (vooral zodat concurrenten er niet mee aan de haal kunnen), niet om ook daadwerkelijk productie te starten.

Natuurlijk geldt dat alleen voor EV’s met slechts één motor. Mocht een motoruitval gebeuren in een elektrische auto met meerdere motoren, dan kunnen de overige aandrijvers de taak op zich nemen. Het enige gevolg is dan wat minder vermogen.