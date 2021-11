Hamilton vindt Bottas géén geweldige vent

Hamilton vindt Bottas op het moment niet een geweldige vent.

Als je kampioen wil worden in de Formule 1, moet je de races winnen waar je niet favoriet bent. Voor Mercedes was het dan ook van groot belang om goed te scoren tijdens de GP van Mexico 2021. Zowel Valtteri Bottas (pole) als Lewis Hamilton (P2) hadden zich niet beter kunnen kwalificeren.

Zeker niet met dat lange rechte stuk in het achterhoofd. Bottas die Hamilton een ‘tow’ geeft, hem erlangs laat en vervolgens Bottas die Verstappen ophoudt. Een droomscenario. Eentje die al uit elkaar viel na een paar seconden.

Hamilton vindt Bottas even geen geweldige vent

Ondanks de marginaal betere reactietijd van de 36-jarige Hamilton, liep Verstappen rap in dankzij de slipstream. Alleen kwam hij redelijk makkelijk langs beide Mercedessen. Niet wat Hamilton voor ogen had:

Uiteraard had ik het mij anders voorgesteld. Ik had verwacht dat Valtteri misschien een betere start zou hebben en dat ik in zijn slipstream kon proberen mee te gaan. Meteen zat ik naast hem, wat goed was en ik kon mij zelf dusdanig plaatsen dat er niemand langs kon komen. Ik probeerde elke Red Bull in mijn spiegels te blokkeren en dacht dat Valtteri hetzelfde zou doen. Maar uiteraard, hij liet de deur wagenwijd open voor Max, die ook nog eens op de racelijn zat en een geweldige remactie had in bocht 1. Omdat ik aan de vuile kant van de baan zat, was er geen hoop voor mij. Lewis Hamilton, vindt zichzelf misschien wel een geweldige vent.

Om met @jaapiyo te spreken ‘Oh, snap! Shots fired!’. Dat is wel een duidelijke sneer naar zijn teamgenoot die hem jarenlang heeft geassisteerd tijdens het wereldkampioenschap WK-titels verzamelen.

Wolff ook niet blij

Ook Toto Wolff heeft een klein beetje een beladen verklaring. In eerste instantie verdedigt hij zijn Finse werknemer, maar uiteindelijk mag ook hij voor de bus gegooid worden:

Het is met deze auto’s heel erg lastig om te oordelen vanuit de spiegels. Het kan moeilijk zijn om een idee te krijgen wat er achter je gebeurd. Maar, ik denk, dat als Valtteri meer naar links was gegaan, Verstappen er niet langs kon. Dan zou hij voor Max blijven. Toto Wolff, vindt Bottas ook niet een geweldige vent.

We hebben het filmpje nu een paar keer bekeken en zoals het altijd is het lastig oordelen. Zeker als je met 300 plus km/u aan komt denderen. Maar het lijkt er wel op dat Bottas (wederom) niet agressief zijn auto positioneerde. Dus Hamilton en Wolff hebben een punt. Niet dat ze er verder iets aan hebben, overigens.

Wat denk jij? Heeft Bottas het wel gehad met Mercedes om de ideale Wingman te spelen? Of was het gewoon een mega-briljante move van Verstappen? Laat het weten, in de comments!

Via: Autosport.